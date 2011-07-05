24 همایش احیای زکات در خوزستان برگزار شد

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در دیدار با استاندار خوزستان و قائم مقام شورای زکات استان ضمن اعلام گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت زکات در سطح استان اعلام کردیم که در سطح استان خوزستان 24 همایش زکات برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در این همایشها ضمن تقدیر و تجلیل از مودیان زکات برای احیای این فریضه الهی، با استفاده از روایات و آیات قرآن کریم در خصوص این امر تاکید شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان به افزایش دریافت زکات در خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان خوزستان بزرگترین تولید کننده گندم کشور است ولی ما در سالهای قبل در بخش جمع آوری زکات حرفی برای گفتن نداشتیم.



وی افزود: برای نمونه ما دو سال قبل مبلغ 100 میلیون تومان از بابت زکات دریافت کردیم. سال قبل چهار میلیارد و 750 میلیون تومان و امسال تا به امروز شش میلیارد و 500 میلیون تومان زکات از کشاورزان جمع آوری کرده ایم که در کل کشور یک رقم بی نظیر به شمار می رود.