  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

24 همایش احیای زکات در خوزستان برگزار شد

24 همایش احیای زکات در خوزستان برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان از اجرای 24 همایش احیای زکات در شهرستانهای مختلف این استان به منظور احیای این سنت حسنه خبر داد.

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در دیدار با استاندار خوزستان و قائم مقام شورای زکات استان ضمن اعلام گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت زکات در سطح استان اعلام کردیم که در سطح استان خوزستان 24 همایش زکات برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در این همایشها ضمن تقدیر و تجلیل از مودیان زکات برای احیای این فریضه الهی، با استفاده از روایات و آیات قرآن کریم در خصوص این امر تاکید شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان به افزایش دریافت زکات در خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان خوزستان بزرگترین تولید کننده گندم کشور است ولی ما در سالهای قبل در بخش جمع آوری زکات حرفی برای گفتن نداشتیم.

وی افزود: برای نمونه ما دو سال قبل مبلغ 100 میلیون تومان از بابت زکات دریافت کردیم. سال قبل چهار میلیارد و 750 میلیون تومان و امسال تا به امروز شش میلیارد و 500 میلیون تومان زکات از کشاورزان جمع آوری کرده ایم که در کل کشور یک رقم بی نظیر به شمار می رود.
کد مطلب 1351995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها