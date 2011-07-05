بهره مندی 16 هزار خانوار روستایی آذربایجان غربی از طرحهای هادی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی ظهر سه شنبه در جریان دیدار با فرماندار پلدشت با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور تمام روستاهای زیر 20 خانوار جمعیت آذربایجان غربی از طرح هادی برخوردار می شوند، افزود: هم اکنون در هزارو 200 روستای استان طرح هادی تهیه شده که با بهره برداری از این طرحها بالغ بر 16 هزار و 400 خانوار روستایی استان از مزایای طرح هادی و محیط سالم و بهداشتی برخوردار شده اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات اجرایی طرحهای هادی در 67 روستا در دست اجرا بوده که امسال بالغ بر 49 میلیارد ریال صرف این طرحها می شود، ادامه داد: با توجه به رشد چشمگیر نوسازی و مقاوم سازی اماکن روستایی طی سال 89 بالغ بر 21 هزار واحد مسکن روستایی در استان احداث شده که سه برابر نسبت به سال ما قبل افزایش داشته است.

وی از اتمام عملیات ساختمانی دو هزار و 750 واحد مسکن مهر در سطح استان خبر داد و با بیان اینکه این طرحها افتتاح و به متقاضیان واگذار شده، ادامه داد: همچنین بیش از چهار هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای کوچک آذربایجان غربی دردست ساخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه این واحدها در 25 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت استان در قالب گروه های تعاونی و انفرادی ساخته می شوند، ادامه داد: برای اجرای این طرحها یک هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود که تاکنون از این میزان تسهیلات یک هزار و 10 میلیارد ریال پرداخت شده است.

عزیزی پیشرفت فیزیکی این طرحها را در مجموع 75 درصد اعلام و با اشاره به اینکه سه هزار و 260 واحد از این واحدها تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، ادامه داد: 73 هکتار زمین برای احداث دو هزار و 800 واحد در قالب گروههای ساخت دو خانواری در استان اختصاص یافته که این زمینها به صورت رایگان و به همراه 200 میلیون ریال وام قرض الحسنه به افراد واجد شرایط در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت واگذار می شود.

فرماندار پلدشت نیز در جریان این دیدار از روند اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه هنوز فرهنگ تعاون در بین مردم خوب جا نیفتاده و اغلب مشکلات موجود در مسکن مهر مربوط به بخش تعاون است.

جلیل غفاری با اشاره به اینکه باید با متمرکز شدن روی این پروژه مدیریت آن را تقویت کنیم، ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع، خواستار تشکیل هرچه سریعتر کمیته ای با حضور کارشناسان بنیاد مسکن و اداره کل تعاون جهت حل مشکلات موجود در مسکن مهر پلدشت شد.