زیرساخت با 25 شرکت مخابراتی به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف اقتصادی شدن برقراری ارتباطات بین الملل و گسترش ارتباطات مخابراتی تلاش کرده تا نرخ های گذشته را با تعامل با شرکت های خارجی به روزرسانی کند براین اساس این شرکت با 25 شرکت مخابراتی به توافق نرخی جدید رسید.

این شرکت ها ارتباطات بین الملل کشور ما را مستقیما با 60 کشور برقرار می کنند و این توافقات به دنبال مذاکرات شرکت ارتباطات زیرساخت با این شرکت ها طی چند ماه اخیر، به نتیجه رسیده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای دستیابی به نرخ های به روز و اقتصادی تر در ارتباطات بین الملل، در حال مذاکره با دیگر شرکت های مطرح در حوزه ارتباطات بین الملل است و این مذاکرات با کشورهایی صورت می گیرد که بیشترین مبادلات ترافیکی و ارتباطات مستقیم مخابراتی با آنها وجود دارد .

به گزارش مهر، هم اکنون مکالمات بین الملل کشورمان از طریق 25 هزار کانال بین الملل مداری و بسته ای برقرار می شود که بیش از 70 درصد مکالمات از طریق کانال مداری و حدود 30 درصد دیگر نیز از طریق کانال بسته ای برقرار می شود.