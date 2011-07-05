پروژه های نیمه تمام با پیشرفت 70 درصد تامین اعتبار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان از اولویت و الزام تامین اعتبار برای پروژه های نیمه تمام با پیشرفت 70درصد در سال جاری خبر داد بیان داشت: پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت در چهار محال و بختیاری در سال جاری به پایان می رسند.

وی به مبلغ 277 میلیارد و 460میلیون ریال اعتبار سهم این شهرستان اشاره کرد وعنوان کرد: این میزان اعتبار در بخشهای آموزشی، بهداشت و سلامت، کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و عمران شهری، روستایی، عشایری و ... در نظر گرفته شده که هشت در صد از بودجه مذکور صرف طرح های هادی روستاهای اولویت دار می شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد همت و تلاش مسئولان را با هدف تامین، احداث، تکمیل، تجهیز و پیشبرد هر چه سریعتر پروژه ها در راستای توسعه و ارتقای شهرستان در بخشهای مختلف خواستار شد.