تیم پیگیری وصول بدهیهای معوق مالیاتی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمران طیبی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری مالی و مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: مؤدیانی که اظهارنامه عملکرد سال 89 خود را بصورت الکترونیکی تسلیم کنید در پرداخت نقدی مالیات از تخفیف برخوردار می شوند.

وی درج کد پستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدیان را الزامی دانست و خواستار ترغیب و تشویق مؤدیان به تسلیم اظهارنامه در چارچوب دستورالعملهای صادره شد.

وی گفت: کارکنان بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده در کلیه سطوح اهتمام جدی تر داشته باشند.



طیبی افزود: تبیین محورهای اصلاح نظام مالیاتی در برنامه های ابلاغی سازمان، اجرای طرح جامع مالیاتی تحقق سهمیه وصولی درآمدهای مالیاتی مصوب ابلاغی و وصول مالیاتهای معوق از مهمترین محورهای اصلاح نظام مالیاتی در سال جاری است.



وی افزود: لازمه اهداف برنامه ریزی شده ابلاغی سازمان متبوع تلاش جهادگرانه و همت همه جانبه کارکنان و مدیران واحدهای تابعه سراسر استان است.



طیبی دستورالعمل تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 89 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م و دستورالعمل خوداظهاری برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 89 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 ق.م.م در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م را تشریح کرد.