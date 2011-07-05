نبض حیات دریاچه ارومیه در دست وزارت نیرو است

علی نظری دوست مدیر احیای دریاچه ارومیه در نشست دریاچه ارومیه که پیش از ظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: مدیریت جامعه دریاچه ارومیه با رویکرد فرابخشی در برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و در فروردین ماه سال 89 به تصویب هیئت دولت رسید.

وی افزود: مصوبه اجرای برنامه در سطح استان‌ها و تشکیل ستاد اجرایی ملی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه 89 با ریاست معاون اول رئیس جمهور دبیری رئیس سازمان محیط زیست و با عضویت وزیر مسکن، نیرو، جهاد کشاورزی، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و استانداری‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی در کردستان تشکیل شد.

به گفته وی، از آنجایی که برای رسیدن به حداقل میزان آب مورد نیاز برای حفظ اکولوژیک دریاچه ارومیه 1/3 میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز است ایجاد هرگونه حق آبه جدید در این استان‌ها امکان پذیر نیست البته در استان کردستان با توجه به محدودیت‌های توسعه‌ای اجازه بهره برداری بیشتری از منابع آب نسبت به آذربایجان ها داده شده است.

نظری دوست اظهار داشت: در این ستاد سهم هر یک از استان های واقع در حوزه دریاچه ارومیه برای تامین 31/3 میلیارد متر مکعب مشخص شده که استان آذربایجان غربی بایستی هزار و 870 میلیون متر مکعب، آذربایجان شرقی 270 میلیون متر مکعب و کردستان 959 میلیون متر مکعب از این مقدار را تامین کنند.

به گفته مدیر احیای دریاچه ارومیه، سقف بهره برداری از آبهای حوزه دریاچه ارومیه برای هریک از این سه استان به تفکیک 2 هزار و 35 میلیون مترمکعب برای آذربایجان غربی، هزار و 79 میلیون مترمکعب برای آذربایجان شرقی و 585 میلیون مترمکعب برای کردستان مشخص شده است.

وی یادآور شد: برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه 24 طرح فرابخشی در طرح مدیریت جامع این دریاچه تهیه شده که وزارتخانه‌های نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد و استانداری‌‌های استان های حوزه با بودجه‌ای معادل 13 هزار و 200 میلیارد ریال بایستی این طرح‌ها را اجرا کنند.

به گفته نظری دوست، با اجرای این 24 طرح در مصرف آب کشاورزی حدود 5/1 میلیارد مترمکعب صرفه جویی می‌شود.

وی یادآور شد: یکی از 24 طرح که توسط سازمان محیط زیست و محیط زیست آذربایجان غربی اجرا می‌شود ایجاد ایستگاه‌های پایش در مدخل‌های ورودی آب دریاچه ارومیه است که آب ورودی توسط استانهای مختلف به دریاچه را کنترل می‌کند.

وی افزود: همچنین احداث یک ایستگاه ثابت اندازه گیری تراز آبی در دریاچه ارومیه و ارایه نتایج به ستاد مدیریت جامع دریاچه ارومیه از دیگر طرح‌هایی است که توسط سازمان محیط زیست اجرا می‌شود.

مدیر احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه نباید به دلیل بزرگ بودن دریاچه ارومیه تصور کرد که این دریاچه هرگز خشک نمی‌شود، گفت: دریاچه آرال 15 برابر دریاچه ارومیه بود و هم اکنون بیش از90 درصد آن خشک شده است.

به گفته وی، دریاچه آرال نیز از دهه 70 شروع به خشک شدن کرد و مسئولین مطالعاتی برای جلوگیری از این بحران آغاز کرده بودند ولی به دلیل اینکه این دریاچه را وابسته به انتقال آب بین حوزه‌ای که از لحاظ اقتصادی، فنی و اجتماعی مشکلات بسیاری دارد کرده بودند نتوانستند جلوی خشک شدن آن را بگیرند.

وی تاکید کرد: چنانچه تمام طرح‌های انتقال آب از دیگر حوزه‌ها و حفظ و مدیریت آب خود دریاچه ارومیه به درستی اجرا شود و همچنین سالهای آبی نرمالی در منطقه داشته باشیم، سالانه می‌توان 8/6 میلیارد متر مکعب آب دریاچه را تامین کرد که با توجه به اینکه در حال حاضر سطح دریاچه ارومیه 6/2متر پایین‌تر از تراز آبی مورد نیاز برای حفظ اکوسیستم دریاچه است برای جبران این مقدار نیازمند 11 میلیارد متر مکعب آب هستیم، اگر حتی هیچ برداشتی از آب ورودی به دریاچه ارومیه وجود نداشته باشد حداقل 2 سال طول می‌کشد تا به سطح تراز نجات دریاچه ارومیه برسیم.

نظری دوست با بیان اینکه امکان اینکه هیچ برداشتی از دریاچه ارومیه در طی دو سال نداشته باشیم وجود ندارد، افزود: بنابراین برای رسیدن به سطح تراز مورد نیاز برای نجات دریاچه ارومیه سالهای بیشتری طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه از این 24طرح تعدادی از آنها طرح‌های اولویت‌دار هستند، افزود:‌ لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه به منظور کاهش تبخیر، اجرایی نمودن مصرف بهینه آب کشاورزی و بارورسازی ابرها از طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو، اجرای روش‌های نوین آبیاری، اجرای سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی از طرح‌های اولویت‌دار جهاد کشاورزی و ایجاد ایستگاه‌های پایش برای ثبت آب ورودی، نوسانات دریاچه ارومیه و همچنین تامین شرایط زیستی مورد نیاز زیست مندان از طرح‌های اولویت‌دار سازمان محیط زیست است.

مدیر احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه و 24 طرح تصویب شده برای بهبود این شرایط آیا امیدوار به خارج شدن دریاچه ارومیه از این بحران هستید؟ گفت: اگر تمام این طرح‌ها اجرا شوند قطعاً‌ ظرف 5 سال وضعیت دریاچه ارومیه از شرایط کنونی بهتر خواهد شد.