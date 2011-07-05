برنامه های هفته تامین اجتماعی استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز دراین باره اظهارداشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال بعنوان جهاد اقتصادی از فرصت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی حداکثر بهره برداری بعمل خواهد آمد.



مرتضی سلامی افزود: اطلاع رسانی فعالیتهای انجام شده، برقراری ارتباط پویا با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی با هدف جلب مشارکت و همکاری آنان به منظور ارتقای کیفی و کمی خدمات از اهم برنامه ها است.



وی گفت: حضور فعال کارکنان تامین اجتماعی و راه اندازی پایگاههای اطلاع رسانی در مصلی از دیگر برنامه ها خواهد بود.



وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت تجلیل وتکریم از خانواده های شهدا دیدار از این عزیزان از دیگر برنامه ها در هفته مذکور است.



سلامی اظهارداشت: برگزاری جشن های ویژه مسابقات ورزشی نیز درهفته تامین اجتماعی به منظور گرمیداشت آن مورد توجه قرار می گیرد.

