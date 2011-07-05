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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

برنامه های هفته تامین اجتماعی استان البرز اعلام شد

برنامه های هفته تامین اجتماعی استان البرز اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان البرز برنامه های هفته تامین اجتماعی را دراین استان اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز دراین باره اظهارداشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال بعنوان جهاد اقتصادی از فرصت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی حداکثر بهره برداری بعمل خواهد آمد.

مرتضی سلامی افزود: اطلاع رسانی فعالیتهای انجام شده، برقراری ارتباط پویا با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی با هدف جلب مشارکت و همکاری آنان به منظور ارتقای کیفی و کمی خدمات از اهم برنامه ها است.

وی گفت: حضور فعال کارکنان تامین اجتماعی و راه اندازی پایگاههای اطلاع رسانی در مصلی از دیگر برنامه ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت تجلیل وتکریم از خانواده های شهدا دیدار از این عزیزان از دیگر برنامه ها در هفته مذکور است.

سلامی اظهارداشت: برگزاری جشن های ویژه مسابقات ورزشی نیز درهفته تامین اجتماعی به منظور گرمیداشت آن مورد توجه قرار می گیرد.
 
کد مطلب 1352009

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