جمهوري اسلامي ايران حاضر به دست برداشتن از چرخه سوخت نيست // هر قدر مذاكرات موفق ادامه پيدا كند، تعليق نيز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حسن روحاني در مصاحبه مطبوعاتي پس از ارائه مطالبي در مقدمه مبني بر مواضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي وچگونگي ادامه فعاليتها با آژانس و مذاكرات با اروپا در پاسخ به سوالي مبني بر نامحدود بودن دامنه تعليق گفت: دوره تعليق صرفا براى دوره مذاكره خواهد بود و در دوره مذاكره بحث چند ماه است و نه سال و اين مسئله را به صراحت به اروپاييها گفته ايم و اميدواريم ظرف چند ماه مذاكرات را به سامان برسانيم .



روحانى در پاسخ به سوالي مبني بر نحوه تصويب قطعنامه و ميزان رضايت مندي ايران از اين قطعنامه گفت: قطعنامه اخير نيز

داراى كاستي هايى مي باشد اما در يك سال گذشته ما توانسته ايم فعاليت خود را با همكارى با آژانس به نهايت برسانيم البته در برخى نكات قطعنامه اخير از جمله بند يك و چهار آن براى ايران قابل قبول نيست، و ما در عين حال معتقديم كه بايد در اين قطعنامه بايد بخاطر اقدامات ايران از جمهورى اسلامى قدردانى مي شد كه اين مسئله منعكس نشد، با وجود همه اين مسايل قطعنامه اخير بهترين قطعنامه نسبت به شش قطعنامه اى است كه تا زمان حاضر صادر شده است.



دبير شوراي عالي امنيت ملي دوباره تاكيد كرد كه تعليق غني سازى امرى داوطلبانه و نه الزام آور است و اين از افتخارات ايران است كه در شش قطعنامه اى كه در يكسال گذشته تصويب شده ، تاكيد كرده است كه تعليق بر مبناى قطعنامه را نمي پذيرد واين امرى داوطلبانه است و در نامه اى كه براى آقاى البرادعى نيز نوشته ايم تاكيد كرده ايم كه تعليق داوطلبانه و در چارچوب توافقنامه پاريس و بر اساس يك تفاهم سياسى انجام شده است و معتقديم شوراى حكام نمي تواند به كشورى بگويد كه تعليق انجام دهد يا ندهد، اين مسئله در اختيار كشورها است.



از روحاني در خصوص موضوع 20 دستگاه سانتريفيوژ كه با تبليغات و جنجال مخالفان ايران همراه بود سوال شد كه وي در پاسخ گفت: 20 سانتريفيوژ صرفا براى كار تحقيقاتى در ايران است و اين سروصداها را آمريكايي ها درست كرده اند و پشت كار هم صهيونيستها بودند و داستانسرايى كردند لذا همه حرفها عبث و بيهوده است ، ما با اين سانتريفيوژها قصد غني سازى نداريم بلكه فقط براى كار تحقيقاتى است.



وي با اشاره به درخواست اروپا مبنى بر اينكه اين سانتريفيوژها به آنها بازگردانده شود ، گفت : در نهايت به اين تفاهم رسيديم كه اين 20 سانتريفيوژ زير نظر آژانس باشد، و ما در زمان حاضر با اين سانتريفيوژها كار تست انجام نمى دهيم و اميدواريم كه تا 15 روز ديگر كه مذاكره با اروپا آغاز ميشود، ايران با اروپا و آژانس در مورد استفاده از اين سانتريفيوژها به تفاهم برسد، كار تحقيقاتى جزء مسئله تعليق نبوده و نخواهد بود.

خبرنگاري از دكتر روحاني پرسيد كه طبق اظهارات شما دوره تعليق نبايد طولانى باشد و ايران حداكثر زمانى را كه تعليق را مى پذيرد چه مدتى است كه وي در پاسخ گفت: من نگفتم كه تعليق نبايد طولانى باشد من بيان كردم كه تعليق براى دوره مذاكره است و دوره مذاكره بايد منطقى باشد، بگونه اى كه ما احساس كنيم وقت كشى نمي شود.



روحاني افزود: تا زمانى كه مذاكره پيش رود و دوره آن نيز منطقى باشد ايران هم مذاكرات را ادامه مي دهد و هم تعليق را.



روحاني درخصوص قصورهايى كه ايران در گذشته داشته است ، گفت : واقعيت اين است كه در پرونده هسته اى ما قصورهايى رخ داده بود و ما اين را قبول داريم هر چند مسايل مهمى نبوده است .



وي در ادامه در خصوص راه كار گفتگو و تفاهم با اشاره به اينكه ما بايد از ميان راهها كوتاهترين و بهترين راه را برگزيديم گفت : به اعتقاد من نتيجه كار نظام درست بوده است ، هرچند در آن زمان عده اى در داخل معتقد بودند هر چقدر با آژانس كار

كنيم آنها اعلام نخواهند كرد كه فعاليت ايران صلح آميز بوده است اما به هرحال كار با آژانس سخت است و نهادى است كه تحت فشار قرار مي گيرد اما ما با آژانس كار كرديم و آنها نيز اعلام كردند كه برنامه اتمى ايران صلح آميز بوده است.



روحاني تصريح كرد: اگر كسى از ما تقاضايى كند كه غيرمنطقى باشد نمي پذيريم اما اگر ببينيم فضاى آلوده و مسمومى عليه ما درست شده است بايد آن فضا را بشكنيم و مخالفان را در انزوا قرار دهيم.



مسئول پرونده هسته اي ايران با اشاره به نظر سنجي هايي كه در كشور درباره دستيابى ايران به فناورى صلح آميز هسته اى شده است گفت : در اين نظرسنجى 67 درصد مردم اعلام كردند كه به دقت مسايل هسته اى را دنبال مي كنند و اظهار داشته اند كه ما از حق خود براى فناورى صلح آميز نمي گذريم و ما بايد از ملت بخاطر اين حساسيت ها قدرداني كنيم ضمن اينكه مردم تاكيد كردند كه راه مذاكره و نه راه مقابله را مي پسندند و راهى كه مسئولان در اين خصوص برگزيدند با نظر مردم موافق است.



وي تصريح كرد: آنچه به دست آورده ايم از آن ملت و رهبرى است و اگر نقص و كوتاهى در كار بوده است از آن ما است ، ما تا زمان حاضر موفقيت خوبى بدست آورده ايم و اين راه را ادامه مي دهيم و بدون شك ادامه اين راه بدون همكارى و اجماع نظر مسئولان امكانپذير نيست و ملت ايران تهديدها را به فرصت تبديل خواهد كرد.



روحانى در بخش ديگري از مصاحبه خود در خصوص ادامه مذاكرات ايران و اروپا گفت : مذاكره ما با اروپا پيچيده است و آسان نخواهد بود، ما صادقانه اين مذاكره را شروع ميكنيم و اميدواريم آنها نيز صادقانه مذاكرات را شروع كنند.

وي از تشكيل گروههاى كارى ظرف ماههاى آينده خبرداد و گفت : ما سه ماه آينده به ملت مي گوييم كه آيا اين راه ما را به هدف نهايى مي رساند يا خير.



روحانى در ادمه از مواضع اعضاى غيرمتعهدها بويژه كشور آفريقاى جنوبى قدردانى كرد و گفت : با غيرمتعهدها هدف واحدى را دنبال ميكنيم و اقداماتى را كه براى خلع سلاح در جهان داشته ايم ، ادامه خواهيم داد.



دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از مصاحبه خود از معرفي نماينده ايران براي شركت در اجلاس بعدي گروه چرخه سوخت در زماني نزديك خبر داد.



وي در پاسخ به سوالي خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اروپاييها با دستيابى ايران به فن آورى هسته اى موافق هستند گفت : واقعيت اين است كه اروپا و آمريكا در اين كه ايران نبايد چرخه سوخت هسته اى داشته باشد، اتفاق نظر دارند و حتى در پيش نويس اول قطعنامه پيشنهادى خود نيز بحث توقف غني سازى را مطرح كرده بودند، اروپاييها در توافقنامه پاريس موافقت كردند كه اگر

ايران تضمينهاى عينى بدهد كه چرخه سوخت او انحراف پيدا نمي كند با ايران مذاكره كنند و حق ايران را به رسميت بشناسند، ما هم به آنها اعلام كرديم كه مشكلى براى تضمين دادن نداريم، اما فعلا اروپا آمده و چارچوب موافقتنامه پاريس را قبول كرده و

بر اجرايى شدن آن اصرار دارد، بعد از برگزار شدن مرحله اول مذاكرات جدى كه در آينده خواهيم داشت مي توان به صراحت گفت كه اروپا صداقت داشته يا نداشته است.



حسن روحاني گفت: وقتى توانايى خريد بنز نداريم ، بايد پيكان بخريم و از امكانات پيكان بهره بردارى كنيم ، انتخاب اروپا براى مذاكره مانند انتخاب پيكان در برابر بنز است ، اروپا به هر حال قدرت دوم جهان و شريك تجارى مهم ما است و ما مي دانيم كه قد و قواره اروپا چقدر است اما فعلا قويترين طرف مذاكره در دسترس ما اروپا است ، البته تا به امروز هم اروپاييها قدمهاى خوبى را برداشته اند و مواردى هم كه مخالف ما نظر داده اند بر اثر فشارهاى آمريكا بوده كه اميدواريم در آينده صادقانه تر رفتار كنند.



مسئول پرونده هسته اي ايران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا پرونده ايران از دستور كار شوراى حكام خارج شده است ، گفت : پرونده ايران امروز ديگر حالت اضطرارى ندارد و فعلا از دستور كار خارج شده و در مسير بسته شدن كامل

قرار گرفته است ، در فرصت مقتضى آقاى البرادعى حداقل يك گزارش ديگر در خصوص فعاليت هسته اى ايران به آژانس ارائه خواهد كرد و تصميم گيرى نهايى انجام مي شود.



وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر تعهدات ديگر اروپا غير از موارد هسته اي گفت: اروپائيها در سه زمينه تكنولوژى هسته اى، همكاريهاى اقتصادى و فن آورى پيشرفته و همچنين همكارى امنيتى و سياسى در منطقه به ايران تضمين داده اند و براى اين منظور نيز كميته هاى كارى در آينده نزديك تشكيل خواهد شد كه تحقق اين تضمين ها را پيگيرى كند.



روحانى در پاسخ به سوالي مبني بر تعامل ايران با اروپا و آمريكا در زمينه مسائل منطقه اى در سايه توافق هسته اى گفت : طرف مذاكره ما اروپاييها هستند، اينكه اروپاييها با آمريكا چگونه رفتار خواهند كرد براى ما روشن نيست و در تفاهمى كه با اروپا داريم بحث مبارزه با تروريسم ، موضوع عراق و منطقه خاورميانه عارى از سلاح اتمى مطرح شده است ولى مسيرى

كه منتهى به تعامل با آمريكا در زمينه مسائل منطقه اى شود، نمي بينيم اما ممكن است اروپا و آمريكا در اين زمينه تعامل داشته باشند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص راستى آزمايى آژانس در مورد تعليق در ايران گفت : دستگاهى كه مي تواند راستى آزمايى تعليق را تعيين كند، آژانس بين المللى انرژى اتمى است ، البته خود آژانس مي گويد تعليق يك موضوع سياسى است نه حقوقى اما آژانس به دليل تفاهم ما و اروپا در خصوص مسئله تعليق ، راستى آزمايى تعليق در ايران را بررسى مي كند.



وي در ارزيابي عملكرد اروپا گفت: انتظارات ما از اروپاييها بيش از اين بود و انتظار داشتيم كه كارها خيلى روان تر انجام گيرد اما پيش نويس اوليه آنها با انتظارات ما خيلى فاصله داشت ، اروپاييها اعلام كردند كه بايد قطعنامه را طورى بنويسند كه با مخالفت روبرو نشود و از اجماع كامل برخوردار باشد البته با تشكيل كميته هاى راهبردى و كارگروهها و انجام مذاكرات اوليه نتيجه براى ما مشخص خواهد شد و مي توان قضاوت كرد كه كارها چگونه پيش مي رود. اگر كار خوب پيش رفت تعليق را ادامه مي دهيم اما اگر نتيجه نداشت ، تعليق هم وجود نخواهد داشت هر قدر مذاكرات موفق ادامه پيدا كند، تعليق نيز ادامه دارد.



روحانى در خصوص احتمال اقدام يكجانبه از سوى آمريكا براى ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراى امنيت گفت : ممكن است كه آمريكاييها همچون گذشته بخواهند پرونده ايران را به شوراى امنيت بفرستند اما شرايط بين المللى براى اين كار مناسب نيست و در شرايط فعلى آمريكا حتما ناموفق خواهد بود.

روحانى در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اروپا با توجه به تعليق كوتاه مدت از سوى ايران به كشورمان اعتماد خواهد كرد گفت: همكارى اروپا با ايران در برابر مدت زمان تعليق نيست بلكه اين همكارى در برابر تضمين ايران به اروپاست، تفاهم ايران با اروپا بر پايه تضمين ايران به صلح آميزبودن فعاليتهاى هسته اى و انحراف نداشتن از آن در دستيابى به سلاح اتمى است و كليه بحث ها در مذاكره با اروپا براى دستيابى به تضمين محكم است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه عده اى معتقد هستند ايران با پذيرش قطعنامه خود را به جاى رويارويى با اروپا در رويارويى با آژانس قرار داده است گفت: كسانى كه اين سخنان را مطرح مي كند بي اطلاع هستند، اساس كار ما قطعنامه شوراى حكام نيست بلكه اساس كار تفاهم نامه پاريس است و ساده لوحى است كه اساس كار قطعنامه شوراى حكام تلقى شود، تعليق ربطى به آژانس ندارد و به توافق ما با اروپا مربوط مي شود، اساس بحث تفاهم با اروپاست و قطعنامه شوراى حكام نيز بر اساس توافقنامه پاريس تصويب شد، اگر توافقنامه پاريس نبود شاهد تصوير ديگرى در شوراى حكام بوديم .



روحاني با تاكيد بر اهميت توافقنامه پاريس افزود : يا ظرف سه و چهار ماه آينده با اروپا به توافق كامل و نهايى مي رسيم و همه چيز تمام مي شود يا اين كه مذاكره با آنها اهداف ما را تامين نمي كند و ما كار خودمان را ادامه مي دهيم.