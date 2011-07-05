عملیات اجرایی پلاژ بانوان در قشم آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوى بیان داشت: توسعه ورزش به ویژه ورزش آبى براى بانوان و آقایان با توجه به دارا بودن سواحل بسیار مستعد در قشم در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد که سایت شناى آقایان وسایت ویژه بانوان بخشى از این برنامه هاست.

وى ادامه داد: بانوان جزیره قشم در رشته هاى مختلف ورزشى از جمله والیبال و ورزشهاى رزمى از توانمندى بالایى در لیگهاى برتر استانى و کشورى برخوردارند و ایجاد شرایط ورزشهاى آبى نیز مى تواند نقش و استعداد آنان را در این زمینه نیز متبلور سازد.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم تصریح کرد: محل احداث پلاژ ویژه بانوان و طرح و نقشه هاى این پروژه آماده شده و کلنگ اولین پلاژ ویژه بانوان در قشم همزمان با ولادت امام حسین (ع) به زمین زده خواهد شد.

وى بیان داشت: تمام امکانات این پروژه از جمله زمینهاى والیبال، فوتبال، تنیس و اسکیت براساس شرایط استاندارد ساخته خواهد شد و براساس پیش بینى هاى صورت گرفته این پروژه در مهر ماه سال 90 افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.

موسوى همچنین از آغاز بهره بردارى سایت شناى آقایان همزمان با جشنهاى نیمه شعبان در قشم خبر داد.