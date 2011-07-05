صادرات 93 میلیون دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش 50 درصدی میزان صادرات کالا از طریق گمرکات و بازارچه های رسمی استان طی سه ماه نخست امسال خبر داد و افزود: این میزان کالا با احتساب تجارت چمدانی از استان به خارج از کشور صادر شده است .

وی با بیان اینکه افزایش وزن کالا به دلیل افزایش صادرات انواع سیمان از گمرکات استان به ویژه گمرک ارومیه است، اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال بیش از 173 تن سیمان به ارزش 13 میلیون دلار از استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزنی 191 تن و از نظر ارزش 167 دلار افزایش نشان می دهد .

ناظر گمرکات آذربایجان غربی انواع میوه و سبزی، مواد پلاستیکی، بیسکویت، محصولات لبنی و سنگهای معدنی، گچ و فرش ازدیگر کالاهای صادراتی شده به شمار رفته که بطور عمده به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، روسیه و ایتالیا صادر شده است .

تقوی با اشاره به اینکه طی سه ماه نخست امسال بیش از 364 هزار تن از کالاهای تولیدی آذربایجان غربی نیز به ارزش 155 میلون دلار از سراسر گمرکات کشور صادر شده که پنج درصد از لحاظ وزن و هشت درصد از لحاظ ارزش رشد دارد .