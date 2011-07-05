ایران در سال 1404 رتبه اول خودروسازی منطقه را خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در مراسم افتتاح شرکت کارتک سیستم قزوین گفت: با هدف‌گذاری انجام شده تا سال 1404 رتبه اول صنعت خودروسازی منطقه رتبه پنجم آسیا و یازدهم جهان را کسب خواهیم کرد.

وی افزود: ‌این کار بزرگ در کشور شدنی است و کارخانه کارتک سیستم قزوین علیرغم تحریم‌های ناجوانمردانه که به قول طراحان آن فلج کننده بود توانست با آوردن بهترین تکنولوژی نشان دهد می‌توانیم به این هدف دست یابیم.

غضنفری یادآور شد: در سالهای اولیه تنها مونتاژکار ساده خودرو بودیم که به دنبال قطعه سازی رفتیم سپس مجموعه سازی را دنبال کردیم و ‌آنگاه به مرحله پلتفورم رسیدیم.

وی تصریح کرد: امروز در موقعیت بسیار خوبی هستیم که اگر کار مهندسی به نقطه اوج خود برسد و بتوانیم مدلهای مختلف خودرو را در زمان‌های کوتاه طراحی و اجر کنیم قادر خواهیم بود در بازارهای جهانی بخش جدیدی را برای خود باز کنیم.

سرپرست وزارت صنایع، معادن و تجارت اضافه کرد: در سال 2009 در رتبه دوازدهم تولید خودروی جهان قرار داشتیم که با تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در حال حاضر رتبه هفتم آسیا را داریم که می‌توانیم جایگاه بهتری را به خود اختصاص دهیم.

وی گفت: امروز رقابت در خودروسازی کاملاً در کشور درج شده و خودروسازان می توانند سهم بیشتری در داخل و خارج در این بخش ایفا کنند.

650 هزار اشتغال در صنعت خودرو

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 650 هزار اشتغال در خودروسازی کشور ایجاد شده که دو درصد کل تولید خودروهای جهان را به خود اختصاص داده‌ایم و در روسیه و بلاروس از استقبال خوبی برخوردار شده است.

وی گفت: ‌اگر به فرآیند تولید خودرو توجه شود می‌توانیم به قله‌ای که توان طراحی و نوآوری در آن دیده شده است دست یابیم.

غضنفری یادآور شد: هرچند مصرف کننده داخلی انتظار و توقع بالایی دارد اما هر سال اصلاح کیفیت در صنعت خودروسازی کشور وجود داشته و برخی سالها بین دو تا 10 درصد بهبود کیفیت داشته‌ایم و در مقابل افزایش قیمت را اعمال نکردیم.

سرپرست وزارت صنایع، معادن و تجارت گفت: هنر صنعتی شدن این است که با استفاده از روش‌های بهبود مستمر در هر سال ضمن ارتقاء کیفیت هزینه‌های تولید را کم کنیم.

وی افزود: خوشبختانه حرکت به سمت افزایش کیفیت و کاهش ضایعات و اتلاف وقت در واحدهای خودروسازی آغاز شده و تداوم خواهد یافت که با این کار قادر به رقابت با خودروسازان جهان خواهیم بود.