کاهش 30 درصدی واردات کالاهای مصرفی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برخوردار در یک نشست خبری با اشاره به افزایش 120 دلاری قیمت شکر در هر تن گفت: این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که وزارت جهاد کشاورزی در فهرست جدید خود برای اعلام تعرفه‌ها، تعرفه واردات شکر را از 20 به 30 درصد افزایش داده است که به نظر می‌رسد با توجه به نیاز کشور برای ماه مبارک رمضان، باید دولت تدبیری بیاندیشد.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: افزایش قیمت‌های جهانی و عدم در نظر گرفتن عوامل افزایش بهای تمام شده محصولات وارداتی سبب شده تا واردکنندگان انگیزه‌ای برای واردات کالا به خصوص کالاهای مصرفی که در دنیا با افزایش قیمت چشمگیر، مواجه شده است، نداشته باشند.

وی تصریح کرد: این امر سبب می‌شود که ورود کالاهای قاچاق به کشور رونق گیرد و هم سلامت مصرف‌کننده و هم تولید داخلی با مشکل مواجه شوند. بر همین اساس با توجه به موج افزایش قیمت‌های جهانی و تبعات آن در کشور، دولت باید تدبیری برای کالاهای مورد نیاز مردم در بازار بیاندیشد.

برخوردار همچنین با اشاره به مزایای تخصصی‌شدن واردات در کشور گفت: اقتصاد کشور تشنه نگاه تخصصی به واردات است و تجربه جهانی نیز مدعی بر این است که تنها راه رسیدن به مدیریت موفق و موثر در هر حوزه‌ای، رهایی از نگرش عامیانه به موضوعات و حرکت به سمت تخصصی شدن امور است.

وی اظهار داشت: در فضای واردات تخصصی است که می‌توان عوامل فرسایش تجارت خارجی کشور را مهار کرد و برای واردات برنامه‌ریزی صحیح مبتنی بر آینده نگری، آینده پژوهی و در یک کلا واردات منجر به صادرات داشت.

به گفته برخوردار، نگاه تخصصی به واردات می‌تواند ارزیابی صحیح و موثقی از جایگاه واردات در اقتصاد کنونی کشور و آثار مثبت و منفی واردات محصولات مختلف بر اقتصاد ملی به ویژه تولید، رشد و اشتغال، رضایت مصرف‌کننده و همچنین کنترل بازار ارایه نماید.

وی خاطرنشان کرد: تخصصی شدن واردات می‌تواند منجر به تسهیل گردش اطلاعات، شفاف شدن فضا، حذف رانت خواری در کشور شود. برخوردار گفت: به دلیل گران شدن بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی، واردات کالاهای مصرفی 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.