18 ساعت هولناک در ارتفاع 3000 متری/ عملیات امداد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 14 کوهنورد پس از صعود از ارتفاعات چهار هزار و 600 متری کوههای سه کنج کرمان در ارتفاعات صعب العبور این کوهستان گرفتار شدند.

کوهنوردان فرهنگی بخش ماهان کرمان ساعت سه عصر دوشنبه به همراه خانواده های خود به قصد تفریح به آبشار سه کنج صعود کردند که همزمان با غروب آفتاب تعدادی از این افراد به قصد صعود از دیواره مترفع آبشار حرکت کرده که درنهایت پس از آغاز تاریکی هوا و قرار گرفتن این افراد در منطقه صعب العبور بر روی دیواره کوه متوقف شدند.

همزمان با گرفتار شدن چهار نفر از کوهنوردان سایر اعضای این گروه کوهنورد با تماس با هلال احمر خواستار کمک رسانی فوری به چهار کوهنورد گرفتار شدند اما در همین زمان یکی از افراد گرفتار شده به دلیل لغزش از کوه سقوط می کند و در دم جان می دهد.

امدادگران برای جلوگیری از کاهش هوشیاری با ایجاد صدا از خواب آلودگی گرفتار شدگان جلوگیری می کردند

سه نفر باقیمانده در شرایط بسیار سخت در ارتفاع سه هزار متری 18ساعت هولناک را در حالی سپری کردند که تکیه گاه آنها تنها چند سانتیمتر دیواره کوه بود، امداد گران که به دلیل تاریکی هوا امکان کمک رسانی به سه نفر کوهنورد گرفتار را نداشتند با قرار گرفتن در فاصله چند متری افراد گرفتار شده با حرف زدن با آنها و ایجاد صدا از خوابیدن و کاهش هوشیاری آنها در ارتفاع بالا و پرت شدن آنها جلوگیری کردند.

همزمان امداد گران به کمک افراد محلی جسد فرد سقوط کرده را از منطقه خارج کردند و 10 نفر دیگر را نیز که در بخشی دیگر از کوه در راه مانده بودند به دامنه های کم شیب کوه انتقال دادند.

یک ساعت قبل امداد گران درنهایت با تلاش فراوان و با استفاده از اکیپهای تخصصی دو نفر دیگر از افراد گرفتار شده را به پائین کوه منتقل کردند و هم اکنون کار انتقال فرد سوم به قله کوه و نجات وی از دامنه کم شیب در حال انجام است.

آخرین فرد گرفتار درحال پائین آوردن از کوه است/ 31 نفر برای نجات سه فرد گرفتار

رئیس جمعیت هلال احمر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: این حادثه که به دلیل صعود افراد از ارتفاعات چهار هزار و 600 متری و عدم آشنایی آنها با محیط کوهستان روی داد که در نهایت منجر به کشته شدن یک نفر شد و سه نفر نیز هم اکنون در حال انتقال به دامنه های کوه هستند.

کاووس محمودی افزود: عملیات امداد از ساعت 8 و 30 دقیقه شب گذشته آغاز شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد و امیدوار هستیم یک نفر باقیمانده نیز به زودی از منطقه خطر خارج شود.

تاریکی هوا و شرایط سخت منطقه عملیات را کند کرد

وی گفت: به دلیل تاریکی هوا نیروهای امدادی امکان اجرای عملیات نجات را نداشتند و در نهایت با حضور در چند متری گرفتار شدگان از خوابیدن و کاهش هوشیاری و درنهایت پرت شدن آنها از ارتفاع سه هزار متری جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: فرد پرت شده از کوه نیز قبل از تماس کوهنوردان با هلال احمر دچار سانحه شده بود که به سرعت جسد وی نیز به پائین کوه منتقل شد.

این مسئول ادامه داد: برای نجات این 14 نفر 31 نفر امداد گر در قالب اکیپهای امداد تخصصی کوهستان درحال فعالیت هستند.

شاهد مرگ کوهنوردان غیر حرفه ای در کوهستانهای کرمان هستیم/ لزوم رعایت نکات ایمنی

وی با اشاره به سختی عملیات گفت: متاسفانه در طول سال بارها شاهد بروز چنین حوادث تلخ هستیم که به دلیل صعود افراد غیر حرفه ای و به همراه نداشتن راهنما و تجهیزات لازم انجام می شود.

محمودی از مردم خواست از صعود به مناطق مرتفع بدون تجهیزات و رعایت نکات ایمنی خودداری کنند زیرا سرانجامی جز حادثه تلخ امروز نخواهد داشت.

