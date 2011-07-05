قناعت با استاندار استان آخان ترکمنستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در راستای سفر وزیر کشور به ترکمنستان صورت گرفت و استاندران استانهای گلستان و خراسان شمالی با استاندار استان آخان ترکمنستان در خصوص مبادلات مرزی دیدار و گفتگو کردند.

همچنین نشست دیگری با اداره مبارزه با مواد مخدر کشور ترکمنستان جهت اجرایی شدن امضای یادداشت تفاهم همکاری های دو کشور در زمینه مواد مخدر توسط هیات همراه وزیر کشور صورت گرفت.

همچنین قرار است جهت اجرایی کردن یاداشت تفاهم همکاری در زمینه مواد مخدر بین ایران و ترکمنستان دو نشست دیگر هم در حاشیه این سفر انجام شود.



یادآور می شود مصطفی محمدنجار وزیر کشور روز دوشنبه در رأس هیئتی جهت توسعه و تعمیق همکاریهای دو جانبه به ترکمنستان سفر کرده است.



همچنین جواد قناعت و ابوطالب شفقت استانداران استانهای گلستان و خراسان شمالی به منظور توسعه همکاریهای استانی میان دو کشور، محمدنجار را در این سفر همراهی کردند .



وزیر کشور در این سفر ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاریهای دو جانبه، در خصوص توسعه و تعمیق همکاریها متناسب با ظرفیت ها و پتانسیلهای دوجانبه با مقامات کشور ترکمنستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد.