هدف گذاری 1.2 میلیارد دلاری صادرات در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگارمهر، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجان غربی با بیان اینکه استان قابلیتهای ویژه ای در عرصه های مختلف صنعت و معدن و بخش های مختلف به دلیل همجواری با سه کشور خارجی و شاهراه ترانزیتی ایران به اروپا دارد بیان داشت: استان سال گذشته 830 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرد، در این راستا امسال صدور 857 میلیون دلار کالا برای استان هدفگذاری شده است ولی در نظر داریم این میزان را امسال به یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد و 200 میلیون دلاری همراهی و همکاری دستگاههای اجرای و فعالتر شدن بخش خصوصی ضروری است خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده و حمایت دولت در بخش تولید و رونق اقتصادی، افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای جدید و پایداری درعرصه بین الملل الزامی است و در این مسیر دستگاههای اجرایی باید به این رویکرد به عنوان یک تکلیف نگاه کرده و تلاش مضاعف داشته باشند .

جلال زاده با بیان اینکه اذربایجان غربی در زمینه تولید کنسانتره جزو مقام اول کشور به شمار می رود بیان داشت: در سالهای 88 متاسفانه به دلیل عدم نظارت کشاورزان استان به خصوص در بخش سیب دچار ضرر و زیان های مالی زیادی شدند ولی در سال 89 بخشی از ضررهای مالی جبران شد و امسال پیش بینی می شود مشکل خاصی در این بخش وجود نداشته باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت مناسب بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش صنعت و معدن گفت: تا پایان سال 89 بانک های استان در زمنیه پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده رتبه برتر را به خود اختصاص دادند.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های متعدد دشمنان در بخش های اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد: دشمنان نظام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ترفندهای زیاد از جمله تحریم ها و فشارهای اقتصادی تلاش کرده است توسعه و تعالی نظام را دچار خدشه کند ولی با تلاش و خودکفایی کشورمان این ترفندها تاکنون با شکست مواجه شده است.

بانک های آذربایجان غربی مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کنند

رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به بحران اقتصادی در دنیا و افزایش فشارهای اقتصادی دشمنان نظام گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی استان از نظر مالی با مشکلات زیادی رو به رو هستند در این راستا حمایت بانک ها در زمینه پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان ضروری است.

کیامرز کیهان فر با بیان اینکه بدون هم آوایی و همفکری بخش دولتی و خصوصی نمی توان در زمنیه صنعت و معدن استان فعالیت کرده و این بخش را توسعه داد گفت: با توجه به پتانسیل بالای استان و کشور در بخش صنعت و معدن حجم صادرات باید در مقایسه با کشورهای همسایه چهار برابر افزایش یابد.

وی در ادامه خواستار پرداخت 30 درصد از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولیدات و اجرایی شدن این امر در استان شد.