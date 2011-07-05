فراخوان ششمین جشنواره طنز مکتوب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در شاخه‌های شعر، نثر، مقاله، داستان کوتاه و در دو بخش آزاد و ویژه با موضوع «تحریم» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آثار ارسالی به این جشنواره نباید قبلا در جشنواره دیگری برگزیده باشند. حداقل آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در رشته شعر3 اثر، نثر 3 اثر، داستان کوتاه 2 اثر، فیلمنامه کوتاه 2 اثر و مقاله 1اثر است.

همچنین نباید در بخش‌های داستان کوتاه و فیلمنامه کوتاه ارسالی، حجم آثار بیشتراز 5 صفحهA4 با فونت معمولی باشد.

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه اول شهریور ماه سال جاری تعیین شده است.

جایزه نفر اول در هر بخش 20میلیون ریال به همراه تندیس و لوح افتخار، نفر دوم در هر بخش 15میلیون ریال به همراه لوح افتخار، جایزه نفر سوم 12میلیون ریال به همراه لوح افتخار است. همچنین در بخش ویژه با موضوع «تحریم» نیز برگزیده هر بخش 20میلیون ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار دریافت می‌کند.

علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به نشانی تهران- تقاطع خیابن حافظ و سمیه، حوزه هنری، طبقه دوم مرکز محافل و جشنواره‌ها، دبیرخانه مرکزی جشنواره‌های حوزه هنری ارسال کنند.