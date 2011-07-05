642 مدرسه در هرمزگان به شبکه ملی اطلاعات متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی بعدازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد، بیان داشت: به منظور تعمیم عدالت آموزشی با بهره مندی از فن آوری نوین، طرح اتصال 642 مدرسه درهرمزگان به شبکه ملی اطلاعات در دو فاز اجرایی می شود.

آخوندی افزود: این طرح که طی توافقنامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات انجام شده، در دو فاز در کل کشور اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح مذکور در استان هرمزگان در فاز اول 62 مدرسه و در فاز دوم 580 مدرسه را تحت پوشش قرار خواهد داد، عنوان کرد: در مجموع برای 642 مدرسه اداره کل آموزش و پرورش استان قرارداد همکاری با شرکت مخابرات هرمزگان منعقد کرد تا مطابق سهمیه تخصیصی، مدارس این استان نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شودند.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش همزگان علاوه بر اتصال مدارس به خطوط ارتباطی پرسرعت، نرم افزارهای کاربردی با رویکرد مبتنی بر یاددهی و یادگیری ارائه خواهد شد و خدمات ویژه ای نیز در دسترس دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان قرار خواهد گرفت.