پرداخت سه میلیارد ریال زکات توسط مردم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شوقی ظهر سه شنبه در همایش عاملان زکات شهرستان میاندوآب با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت مناسب تولیدات کشاورزی و باغی در سال زراعی جاری و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به کشاورزان، افزود: این میزان تا پایان امسال به بیش از 50 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 17 میلیارد ریال زکات در آذربایجان غربی جمع آوری شده بود، بیان داشت: زکات جمع آوری شده به همراه اعتبار تشویقی دولت برای عمران و آبادانی روستاهای پرداخت کننده زکات هزینه می شود، که هم اکنون بیش از 100 طرح عمرانی از جمله ساخت مسجد، حسینیه، خانه عالم و خانه مددجو در حال اجرا است.

رئیس ستاد زکات آذربایجان غربی در ادامه از همکاری یک هزار و 800 نفر عامل افتخاری در آذربایجان غربی در زمینه جمع آوری زکات با ستاد زکات استان خبر داد.