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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

هاشمی اعلام کرد:

نقش روستاییان مازندران در اقتصاد کشور اثرگذار است

نقش روستاییان مازندران در اقتصاد کشور اثرگذار است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه قالب تولیدات مازندران در حوزه کشاورزی است اظهار داشت: روستاییان مازندران نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر سه شنبه در همایش دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای مازندران در ساری افزود: بخش اعظمی از اقتصاد مردم مازندران از طریق روستا محقق می شود و تولیدات روستاییان مازندران در تولید کشور بسیار اثرگذار است.

وی اظهار داشت: تولیدات کشاورزی روستاهای مازندران باید به سمت و سوی صادراتی شدن سوق یابد چرا که اکنون سهم صادرات محصولات کشاورزی مازندران پایین است.
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد اکنون مرزها، کشورها و روستاها و شهرهای کشور را در هم نوردیده است، تصریح کرد: برای مقابله با تهاجمات اقتصادی دشمن باید تولید خودکفا را در روستاها نهادینه سازیم.
 
هاشمی حیدری با اشاره به توجه ویژه دولتهای نهم و دهم به توسعه روستاها اظهار داشت: دولت با تشکیل و راه اندازی دهیاریها خواسته نقش توسعه ای و آبادانی روستاها را ملموس تر کند.
 
وی با بیان اینکه تعداد دهیاریهای مازندران در دولت احمدی نژاد افزایش یافته است افزود: بسیاری از فعالیتهای زیرساختی و عملیاتی در روستاها طی همین سالها صورت گرفته است.
 
معاون استاندار مازندران افزود: مازندران دارای هزار و 642 دهیاری مصوب بوده که تاکنون هزار و 500 دهیاری در روستاهای استان راه اندازی شده است.
 
هاشمی اظهار داشت: تفکر مدیران دستگاههای اجرایی در توسعه شهرها و روستاها باید متوازن بوده و از درون نگری و یکجانبه گرایی باید خارج شد و توسعه مناطق استان به صورت استانی دیده شود.
 
مازندران دارای سه هزار و 400 روستا است.
کد مطلب 1352038

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