کارآفرینان برتر پارک علم و فناوری زنجان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان زنجان ظهر سه شنبه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان با حضور فروزان مهر معاون وزیر کار و امور اجتماعی، کریمی معاون برنامهریزی استانداری زنجان، خاوندکار رئیس پارک علم و فناوری زنجان و جمعی از مدیران محلی و تجار، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی برگزار شد.
در این مراسم از مهندس اصغر نیتی مدیر عامل شرکت آداک در حوزه خدمات، مهندس هادی نصیری مدیر عامل شرکت فرتاک کنترل در حوزه صنعت، مهندس رضا کشاورز مدیر عامل شرکت سنگ کاوان در حوزه معدن به عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.
فروزان مهر در این مراسم با توجه به سابقه آشنایی با فعالیتهای پارک علم و فناوری زنجان و ارتباطات بینالمللی پارک از دکتر خاوندکار برای تاثیرگذاری در ارتباطات بینالمللی قدردانی کرد.
همچنین دکتر کریمی طی سخنانی با قدردانی از فعالیتهای فناوری در استان زنجان از دکتر خاوندکار به عنوان پایه گذار پارک و مرکز رشد علم و فناوری تشکرکرد.
دکتر خاوندکار با تقدیر از حمایتها و همکاریهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری زنجان، دانشگاهها و سازمانهای محلی، پیشرفت واحدهای فناور در مرکز رشد و پارک علم و فناوری را نتیجه ایجاد فضای آزاد برای مبادله اطلاعات علمی، استفاده از تجربیات بینالمللی و ایجاد شبکه همکاری مبتنی بر اخلاق بین واحدهای فناور و سایر علاقهداران اعلام کرد.
مرکز رشد و پارک علم و فناوری زنجان همه ساله جوایز و افتخارات استانی، ملی و بینالمللی کسب کردهاست.
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