کارآفرینان برتر پارک علم و فناوری زنجان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان زنجان ظهر سه شنبه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان با حضور فروزان مهر معاون وزیر کار و امور اجتماعی، کریمی معاون برنامه‏ریزی استانداری زنجان، خاوندکار رئیس پارک علم و فناوری زنجان و جمعی از مدیران محلی و تجار، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی برگزار شد.

در این مراسم از مهندس اصغر نیتی مدیر عامل شرکت آداک در حوزه خدمات، مهندس هادی نصیری مدیر عامل شرکت فرتاک کنترل در حوزه صنعت، مهندس رضا کشاورز مدیر عامل شرکت سنگ کاوان در حوزه معدن به عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.

فروزان مهر در این مراسم با توجه به سابقه آشنایی با فعالیت‏های پارک علم و فناوری زنجان و ارتباطات بین‏المللی پارک از دکتر خاوندکار برای تاثیرگذاری در ارتباطات بین‏المللی قدردانی کرد.

همچنین دکتر کریمی طی سخنانی با قدردانی از فعالیت‏های فناوری در استان زنجان از دکتر خاوندکار به عنوان پایه گذار پارک و مرکز رشد علم و فناوری تشکرکرد.

دکتر خاوندکار با تقدیر از حمایت‏ها و همکاری‏های حوزه معاونت پژوهش و فناوری، سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی و معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری زنجان، دانشگاه‏ها و سازمان‏های محلی، پیشرفت واحدهای فناور در مرکز رشد و پارک علم و فناوری را نتیجه ایجاد فضای آزاد برای مبادله اطلاعات علمی، استفاده از تجربیات بین‏المللی و ایجاد شبکه همکاری مبتنی بر اخلاق بین واحدهای فناور و سایر علاقه‏داران اعلام کرد.

مرکز رشد و پارک علم و فناوری زنجان همه ساله جوایز و افتخارات استانی، ملی و بین‏المللی کسب کرده‏است.