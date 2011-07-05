ای کاش من خط لوله گاز به اسرائیل را منفجر می کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الخضیری" گفت : انفجار خط لوله گاز مصر به اسرائیل اقدامی بر حق است، زیرا گاز ارزان برای دشمنان از این خط لوله صادر می شود.

وی افزود: کسانی که خط لوله گاز به اسرائیل را منفجر کردند، اقدام وطن پرستانه ای انجام دادند و این حرکت آنها هرگز تروریستی نیست. من اگر سنم اقتضا می کرد خودم این خط لوله را منفجر می کردم.

شایان ذکر است که مطابق قرارداد گازی که در دوران "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق مصر به امضا رسید گاز با قیمتی بسیار نازلتر از قیمتهای جهانی برای رژیم صهیونیستی صادر می شود.افراد مسلح ناشناس برای سومین بارخط لوله مذکور را در نزدیکی روستای "النجاح" از توابع شهرستان "بئرالعبد" منفجر کردند.