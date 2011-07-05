به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه "همسفران آفتاب" وی‍‍ژه ماه مبارک رمضان برای پخش از شبکه آموزش وارد مرحله پیش‌تولید شد. این مسابقه به تهیه‌کنندگی ذبیح الله اجاقلو در 30 قمست 45 دقیقه‌ای تولید و پخش می‌شود.

این مسابقه میان دو گروه شرکت کننده برگزار می‌شود و هر گروه متشکل از زن و شوهر به همراه فرزند نوجوانشان حضور دارند. در هر قسمت دو گروه شرکت کننده جدید وارد مسابقه می‌شوند و برنده در هر قسمت مشخص می‌شود.

شرکت کنندگان دو گروه با هم نسبت فامیلی داشته و یا یکی از همسایه های آنان هستند."همسفران آفتاب" در 12 بخش اجرا می‌شود و در طول مسابقه یکی از احادیث یا آیه‌هاهایی‌ از قرآن کریم درباره ماه مبارک رمضان به صورت رمزی مورد سوال قرار می‌گیرد.

این مسابقه در روزهای ماه مبارک رمضان از شبکه آموزش پخش می‌شود.