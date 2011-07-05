هشت طرح صنعتی در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بهره برداری از این طرح معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران گفت: 25 درصد اقتصاد کشور در دست بخش صنعت و معدن قرار گرفته است که این امر نشان از اهمیت صنایع و معادنت در اقتصاد کشور دارد.

سید مجید هدایت با بیان اینکه از صنعتگران انتظار داریم با اجرای طرح های رقابتی بازار داخلی را فعال تر کنند، اظهارداشت: در راستای بالا بردن توان رقابتی صنایع 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک صنعت و معدن جهت توسعه طرح های صنعتی تزریق شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر نیز گفت: برای اجرای این تعداد طرح 203 میلیارد و 429 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است و با بهره برداری از آن ها 284 نفر مشغول به کار شده اند .

اسماعیل مرحمتی افزود: 67 میلیارد ریال از اعتبارات هزینه شده برای اجرای این هشت طرح تسهیلات بانکی است .

وی افزود: این طرح ها شامل ذوب و بسته بندی قیر، لامپ کم مصرف، ورق تخت پلی کربنات و پنج طرح صنایع غذایی است که هفت طرح در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و یک طرح در خورموج به بهره برداری رسید .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: امسال 35 طرح صنعتی در استان با اعتبار 800 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که برای دو هزار و 600 نفر شغل ایجاد می کند