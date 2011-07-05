رزمایش کوهنوردی مشترک سپاه و بسیج در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده سپاه ثارالله در مراسم افتتاح این حرکت ورزشی گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری چنین برنامه های ورزشی کسب سلامت و ارتقاء توانمندی های جسمانی است و با ترویج ورزش می توان جلوی بسیاری از مفسده های اجتماعی را گرفت.

سردار سید مرتضی موسوی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری چندین برنامه مشابه اجرا شود و اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی گامی موثر در جهت تقویت روح و جسم کارکنان و افزایش نشاط و تقویت حس همکاری و تعامل آنها است.

مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه ثارالله نیز در این مراسم گفت: 350 نفر از پاسداران و بسیجیان کرمان با رمز یا حسین(ع) موفق به فتح قله قفس به ارتفاع سه هزار و 712 متر شدند و پرچم ایران را بر فراز این قله از سلسله ارتفاعات چشمه امام رضا(ع) به اهتراز در آوردند.

سرهنگ علی مختار آبادی یکی از مهم ترین اهداف سپاه را در اجرای برنامه های کوهنوردی آمادگی جسمانی همراه با تقویت روح رزمندگان عنوان کرد و افزود: کوهنوردی ابعاد خودسازی به ویژه تقویت روحیه ایثار و فداکاری، استقامت و پایداری را زیاد می کند و این روحیه برای مقابله با هر تهدید مورد نیاز رزمندگان است.