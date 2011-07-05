تکمیل ساختمان نیمه تمام کانونهای مساجد در صورت تخصیص اعتبارات استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: برنامه های دبیرخانه در کانونهای فرهنگی هنری مساجد اقشار مختلف مردم از نوجوان تا کهنسال را تحت پوشش قرار می دهد و در طول سال نیز استمرار دارد.

وی افزود: اجرای طرح تلاوت نور، طرح تفسیر قرآن، طرح قرآنی 1445 و طرح غنی سازی اوقات فراغت تابستان 90آسمانیهای پنج از شاخص ترین برنامه های سال جاری این مرکز فرهنگی است.

حجت الاسلام پهلوانی اضافه کرد: اعزام 130 نفر از مدیران کانونهای فرهنگی هنری به همایش "اندیشه های آسمانی 4"، همایش آموزشی "خانواده های آسمانی ها" ویژه زوج های جوان، برگزاری مرحله استانی جشنواره قرآنی "مدهامتان" و برگزاری چهارمین جشنواره مردمی "آسمان هشتم" از دیگر برنامه های امسال دبیرخانه کانونهای مساجد هرمزگان خواهد بود.

وی اهدای 40 هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد استان به نگاه ویژه مناطق روستایی، تکمیل ساختمان نیمه تمام کانون ها و تجهیز آنها در صورت عملیاتی شدن اعتبارات استانی را از دیگر برنامه های سال 90 این مرکز اعلام کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ادامه داد: اهدای دو هزار و 500 جلد قرآن به مساجد مجری طرح تلاوت نور، واریز سرانه 550 تا 650 هزار تومان، واریز 200 هزار تومان بابت برگزاری اوقات فراغت به حساب هر کانون از محل اعتبارات ستاد عالی و تاسیس 120 کانون جدید در مساجد از جمله برنامه های امسال این دبیرخانه است.

پهلوانی افزود: مراسم بزرگداشت روز جهانی مسجد، مراسم گرامیداشت 18 اسفند(سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد)، برپایی نمایشگاه های کتاب در کانون ها، محافل انس با قرآن و اعزام اعضای کانون ها به اردوهای زیارتی، سیاحتی بخشی از برنامه هایی است که در سال جاری برگزار می شود.

وی برگزاری مراسم بزرگداشت دهه مبارکه فجر، برنامه های قرآنی فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان، اجرای مسابقات فرهنگی با هدف تبیین جایگاه اهل بیت(ع)، اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و مسجدی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای کانون ها را از دیگر برنامه ها برشمرد.

پهلوانی اظهار داشت: افزایش کانونهای تخصصی از 11 باب به 17 باب، راه اندازی پایگاه اینترنتی کانونهای تخصصی، افتتاح بانک جامع نرم افزارهای قرآنی در کانون تخصصی قرآن و نماز، راه اندازی کتابخانه تخصصی مهدویت در کانون تخصصی مهدویت و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مبانی مهدویت از برنامه های سال 90 است.

وی آموزشهای ورزشی توسط کانون تخصصی ورزش در بندرلنگه در رشته های قایقرانی، فوتبال ساحلی، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، کشتی و بدنسازی، برگزاری مسابقات ورزشی کانون های مساجد استان در مناسبت های مختلف و اتصال کلیه کانون های فرهنگی هنری منطقه ویژه شهرستان قشم به شبکه جهانی اینترنت را از دیگر برنامه ها ذکر کرد.

هم اکنون 330 باب کانون فرهنگی هنری، 11 باب کانون تخصصی، 120 باب کتابخانه مخزن دار و 90 باب کتابخانه باز و 16 باب خانه نور در استان هرمزگان با مجوز رسمی دبیرخانه کانون های مساجد به مخاطبان خدمات ارائه می کنند.