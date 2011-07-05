نشست مدیریت بحران کلانشهرهای کشور در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در روزهای 14و 15 تیرماه به منظور تبادل نظر مدیران بحران کلانشهرها برگزار می شود و دومین بار است که کرمان به عنوان میزبان برای برپایی این نشست تعیین شده است.

در آیین آغاز به کار هفتمین نشست مدیریت بحران کلانشهرهای کشور، مشاور شهردار و رئیس مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان گفت: از زمانی که کرمان جزو کانشهرهای کشور قرار گرفت به عنوان مسئول آموزش انتخاب شد.

اکبرعلوی ادامه داد: کلیه موفقیت های به دست آمده در زمینه فعالیت مرکز مدیریت بحران در کرمان با پشتیبانی فکری مشاورین خود تحقق یافته است.

وی همچنین از افتتاح ساختمان مرکز مدیریت بحران شهرداری کرمان در شهریور ماه جاری خبر داد.

معاون عمرانی استاندار کرمان هم در این مراسم با اشاره به وقوع زلزله های شدید در دهه اخیر در کرمان گفت: در 20 سال اخیر به صورت متوسط روزانه چهار نفر کشته و دو نفر زخمی در زلزله های این منطقه داشته ایم.

محمد جواد کامیاب اظهار کرد: زلزله بلا نیست بلکه یک حادثه طبیعی است که عدم آمادگی در برابر آن موجب می شود تا به یک بلای طبیعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست به منظور ایجاد آمادگی برای مقابله با آن بوده تا برای پیشگیری از این حادثه هم افزایی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چاپ و تدوین 21 عنوان کتاب درباره مسائل بحران، ساخت سوله و اتاق بحران در فرمانداری ها، آموزش جوامع محلی و شهری، مقاوم و بهینه سازی بیمارستانها و ساخت پایگاه امداد و نجات هوایی کشور در استان از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود مسائل بحران در کرمان بوده است.

وی گفت: این نشست برگزار شده تا بگوییم این اقدامات کافی نیست و چاره ای بیندیشیم تا بعد از وقوع زلزله فقط این رخداد را رصد کنیم.

در این مراسم همچنین از نیروهای امداد محله ای شهر کرمان با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.