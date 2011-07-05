ارتقای کیفی تولیدات توسعه صادرات را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان جایگاه صنعت در استان و در صنعت کشور را جایگاه بسیار قابل توجه عنوان کرد و افزود : بیشترین جهش و افزایش و رتبه در بحث صنعت کشور در 4 سال گذشته بوده است که این توسعه در صنعت تلاش صنعتگران و معدنکاران فعال در این عرصه می باشد

وی اظهار داشت : استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای داخل استان و منابع طبیعی و خدادادی در توسعه صنعت شده و آنچه که امروز شاهد رشد 12 درصد در صدور جواز تاسیس و رتبه 15 در صنعت درکشور و رشد 43 درصدی در صدور جواز هستیم چیزی خارج از استان نبوده و از مزیتهای استان بوده است و حاکی از تلاش و عزم صنعتگران بوده است

استاندار زنجان گفت : باز می توان از ظرفیتها ی موجود و استفاده نشده در راستای توسعه صنعت و ارتقای جایگاه صنعت استان تلاش کرد بدون اینکه به منابع بیرون اتکا داشته باشیم و لذا آنچه که امروز در صنعت استان و کشور اتفاق افتاده است از منابع توانمندی کارشناسان فناوری در استان بوده و استفاده از ظرفیتهای و زیر ساختهای معدنی متمرکز در استان است

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه 46 درصد واحد صنعتی فعال در استان داریم که 50 یا 60 درصد هم در سطح کشور که از صنعت سرب و روی استفاده می کنند لذا جایگاه صنعت و معدن در کشور و استان مخصوصا بخش خصوصی وو تولید کنندگان در بخش صنعت داشتند که از خدمات و بسته های حمایتی چیزی نبود

تولیدکنندگان و صنعتگران در اجرای هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت نقش خوبی را ایفا کردند

وی یاد آور شد : همکاری که صنعتگران و تولید کنندگان در اجرای این طرح داشتند برکات و منافع را در استان و کشور به همراه داشت که در این راستا ستاد تسهیل در استان تشکیل شد.

استاندار زنجان افزود: با توجه به اینکه 170 واحد صنتعی مشکل دار در استان وچود دارد به جهت رسیدگی این مشکلات در ستاد تسهیل و امتیازات در این ستاد سومین استان در تشکیل این ستاد بود که با استفاده از بسته های حمایتی و یارانه در انرژی و مصرف انرژی می باشد

رئوفی نژاد در ادامه گفت: تا به امروز استان زنجان در قالب بسته های حمایتی در تولید در بخش صنعت و معدن از استانهای پیشرو بوده و در استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان هم تولیدکنندگان بسیار فعال بوده اند.

ادغام 4 وزارتخانه سرعت در روند توسعه و صنعت را به دنبال دارد

وی اداغام 4 وزارتخانه کار و رفاه و بازرگانی و صنایع و معادن را در ارائه خدمات بیشتر به تولید کنندگان و خد مات پیشر و منافع بیشتر و اقدامات تعریف شده و استراتژی نهفته که عملیاتی می شود را بسیار خوب اعلام کرد و افزود : ادغام این وزارتخانه ها اثر مستقیم بر کشور و تولیدکنندگان و همکاری با آنها تولید کنندگان را خواهد داشت و مشکلات را محدود خواهد کرد

استاندار زنجان ادامه داد : صادرات در استان در سال گذشته با افزایش 48 درصد دلاری و 35 درصد افزایش وزنی بود که صادرات در سال 89 نسبت به سال 88 ، 240 میلیون دلار بود که مدیریت و سا ز و کار تاثیر گذار در روند توسعه صادرات و کارشناسی صنعتگران بوده است .

رئوفی نژاد : توسعه صادرات در سال 88 نسبت به سال 87 افزایش و 89 نسبت به سال 88 افزایش 48 درصدی داشته است که این روند توسعه تولید و توسعه اشتغال را به همراه داشته است لذا در هدفگذاری سال جاری در جهاد اقتصادی توسعه صادرات 500 میلیون دلار است که هدف از این کار توسعه تولیدات دستگاههای تولیدی می باشد

توسعه زیرساخت گمرک اولین کار در گمرک استان بود

وی گفت: توسعه زیرساخت گمرک اولین کار در گمرک بود که گمرک استان زنجان با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلها و ساز و کارهای موجود توانست سرعت صادرات در گمرک را به خوبی انجام دهد لذا گمرک اقتدار و توسعه پیدا کرده است

استاندار زنجان تشکیل ستاد سرمایه گذاری در استان و صدور استعلام و جواز و بررسی مصوبات و پروژه ها توس مدیران در جلسه را از راهکارهای مهم در توسعه صادرات در استان یاد کرد و گفت: این کار در سرعت جذب سرمایه گذار در استان موثر است.