مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش تازه‌ترین اثر خود در گونه نمایشنامه خبر داد وگفت: دو سال گذشته برای نوشتن یک سوِژه در قالب رمان درگیری ذهنی داشتم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که این موضوع نمی‌تواند در قالب رمان در بیاید و شکل نمایشنامه را برای نوشتن آن انتخاب کردم.

وی ادامه داد: این موضوع درباره هفت انسان است که در فضایی بسته حبس شده‌اند؛ بدون آنکه علت آن را بدانند و در عین حال همگی احتمالی را برای چرایی آن می‌دهند، ولی نمی‌توانند آن را عنوان کنند. با جلو رفتن قصه مشخص می‌شود که حدس‌هایی ازعلت حبس شدن خود می‌زنند.

نویسنده رمان «چه کسی از دیوانه‌ها می‌ترسد» ادامه داد: این افراد در طول سه روز اقامت دراین محیط به دیالوگ با خود می‌پردازند تا در نهایت هر کدامشان به گناهی اعتاف می‌کنند که از دید آنها گناه نیست و به نفع جامعه آنهاست.

رضایی نخستین رمان خود را با عنوان «چه کسی از دیوانه‌ها می‌ترسد» از سوی نشر افکار در نمایشگاه کتاب امسال منتشر کرد.