مسعود ادریسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گروه مورد تاکید در سخنان سیدحسن نصرالله که تعهد داده اند با عقلانیت با کیفرخواست تعامل کنند، بیان داشت: در گروه 14 مارس همه نوع طیفی وجود دارد که در مقابل گروه 8 مارس که صاحب دولت است، قرار گرفته اند، سوابق بعضی ها مانند امین جمیز و جعجع نشان می دهد که همواره مخالف مقاومت و حزب الله هستند و در کل با ثبات لبنان موافق نیستند و تحت تاثیر آمریکایی ها قرار دارند.



وی افزود: طیف دیگری در گروه 14 مارس وجود دارد که دیدگاه شان منطبق با جعجع نیست؛ آنها عقلانیت و صداقت دارند اما دیدگاه شان در مسائل داخلی با مقاومت متفاوت است، در واقع این گروه در گفتار آقای نصرالله مد نظر بوده اند.



این کارشناس مسائل لبنان با بیان اینکه برخی از افراد حزب الله پیش از کیفرخواست خودسرانه حرف هایی مطرح کردند، اظهار داشت: نصرالله قبل از این کیفرخواست هم با ادله کافی گفته بود که این دادگاه قضایی نیست و از دید هر انسانی که منطق دارد نیز چنین است.



ادریسی ادامه داد: اینها چهار نفر از افراد امنیتی لبنان را بر اساس شواهد یک عده ای که در این قضیه بودند، دستگیر و سپس آزاد و به راحتی عنوان کردند که دروغ بوده است، مدتی بعد سوریه را متهم کردند و اکنون سراغ حزب الله آمده اند.



وی تصریح کرد: این نشان می دهد دادگاه ترور حریری یک دادگاه سیاسی است و نه قضایی و برای اهداف سیاسی پیگیری می شود.



سفیر سابق ایران در لبنان در سال 81 تا 85 در خصوص نظر دولت میقاتی درباره احکام صادره از سوی دادگاه ترور حریری گفت: دولت لبنان از جریان 8 مارس تشکیل شده و طبیعی است که نسبت به این حکم نظر مثبت ندارد، میقاتی در دو سه روز اخیر صحبت هایی کرده مبنی بر اینکه ضمن احترام به قوانین بین المللی ثبات لبنان را فدای چیز دیگری نمی کنیم.



ادریسی افزود: دولت لبنان این حکم را قبول ندارد که بخواهد آن را اجرا کند. حتی اگر دولت لبنان چنین تصمیمی بگیرد، آنها قادر نخواهند بود در مقابل مقاومت کسی را بازداشت کنند و حزب الله نه در داخل و نه در خارج به کسی اجازه اجرای احکام صادره دادگاه را نمی دهد.



وی تاکید کرد: حزب الله و دولت میقاتی به دنبال ثبات لبنان هستد اما 14 مارس که دولت را از دست داده، طبیعی است از هر فرصتی برای فشار بر دولت استفاده می کند، بعد از کیفرخواست هم 14 مارس عنوان کرده دولت باید این چهار نفر را دستگیر کند تا بر دولت فشار بیاورد که دولت هم در پاسخ عنوان کرده رای دادگاه را قبول ندارد.



این کارشناس مسائل لبنان خاطرنشان کرد: یک راه برای سعد حریری که سرگروه 14 مارس است باقی می ماند؛ آن هم اینکه بخواهد قضیه را به آشوب خیابانی بکشاند، البته اکنون حریری نشان داده که دنبال این راه نیست. به نظر می رسد برنامه آنها فشار بر دولت است تا خواست شان اتفاق بیفتد.



ادریسی یادآور شد: جریان سعد حریری تمایلی به آشوب خیابانی ندارد، چرا که این کار لبنان را با یک خطر بزرگ مواجه می کند، ضمن اینکه اگر این اتفاق بیفتد، طرفداران حزب الله و 8 مارس نسبت به طرفداران 14 مارس در اکثریتند و باز هم 14 مارس شکست می خورد.

