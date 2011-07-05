عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان لیگ تحت هیچ شرایطی تصمیم به کاهش تیم های لیگ برتر برای فصل جدید ندارد و امروز قرعه کشی لیگ یازدهم با همان 18 تیم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم تا وضعیت دو تیم نفت تهران و راه آهن شهرری هرچه زودتر مشخص شود تا این دو تیم از بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانند تمرینات آماده سازی پیش از شروع فصل خود را پیگیری کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر یادآور شد: حل مشکل این دو تیم نیاز به همراهی مسئولان استان و دولت دارد و با اقداماتی که انجام شده بزودی مشکلات این دو باشگاه برطرف خواهد شد تا با انسجام مدیریتی لازم بتوانند خود را مهیای فصل جدید لیگ کنند.