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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

عزیزمحمدی در گفتگو با مهر:

تعداد تیم‌های لیگ برتر کاهش نمی‌یابد/ مشکل نفت و راه‌آهن حل می‌شود

تعداد تیم‌های لیگ برتر کاهش نمی‌یابد/ مشکل نفت و راه‌آهن حل می‌شود

رئیس سازمان لیگ برتر تاکید کرد با وجود وضعیت نامشخص انتقال تیم نفت به اراک و واگذاری سهام باشگاه راه آهن تعداد تیم های لیگ یازدهم کاهش نخواهد یافت.

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان لیگ تحت هیچ شرایطی تصمیم به کاهش تیم های لیگ برتر برای فصل جدید ندارد و امروز قرعه کشی لیگ یازدهم با همان 18 تیم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدوارم تا وضعیت دو تیم نفت تهران و راه آهن شهرری هرچه زودتر مشخص شود تا این دو تیم از بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانند تمرینات آماده سازی پیش از شروع فصل خود را پیگیری کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر یادآور شد: حل مشکل این دو تیم نیاز به همراهی مسئولان استان و دولت دارد و با اقداماتی که انجام شده بزودی مشکلات این دو باشگاه برطرف خواهد شد تا با انسجام مدیریتی لازم بتوانند خود را مهیای فصل جدید لیگ کنند.

کد مطلب 1352069

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