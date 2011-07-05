محمد مهدی کابلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال بین 13 تا 13.5 میلیون تن گندم تولید می شود، گفت: استراتژی وزارت جهاد کشاورزی این است که به سطح زیر کشت جو اضافه شده و از سطح زیر کشت گندم کاسته شود.

وی افزود: در طول برنامه چهارم توسعه سطح زیر کشت جو از 1.4 دهم میلیون هکتار به 1.8 دهم میلیون هکتار رسیده و تولید این محصول در سال گذشته بالغ بر 4 میلیون تن بوده است که همین امر نشانگر حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولید جو است.

مدیر کل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه در سال زراعی جاری شرایط خشکسالی در 30 سال اخیر بی سابقه بوده است، بیان کرد: امسال به دلیل شرایط خاص اقلیم، تولید جو 3.5 میلیون تن پیش بینی می شود که امکان 5 درصد کاهش یا افزایش را دارد.

کابلی درخصوص میزان تولید ذرت علوفه ای، بیان کرد: امسال هم مانند سال گذشته تولید 10 میلیون تن ذرت علوفه ای و 2.2 میلیون تن ذرت دامی پیش بینی می شود که الان هم کشت این محصولات آغاز شده است.

وی تصریح کرد: شرایط اقلیمی امسال مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد کرد اما نسبت به سال گذشته ذرت دامی با افزایش تولید روبرو خواهد شد.

مدیر کل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی درباره طرح خرید گندم، بیان کرد: هر هفته 3 بار از استانها و مرکز خرید، آمار خرید گندم گرفته می شود که تاکنون هم 3 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است اما در مورد خرید گندم از سوی بخش خصوصی آماری وجود ندارد.

کابلی با بیان اینکه بیشترین خرید گندم برای استان خوزستان بوده است، افزود: فعلا استان خوزستان بیشترین میزان خرید گندم را داشته است اما در هفته های بعد، استان فارس جایگزین استان خوزستان می شود.