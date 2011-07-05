تشکلهای غیر دولتی راهکار مقابله با اعتیاد/ انجمنها حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سر چهارراه پشت چراغ قرمز می ایستیم جوانی خموده از ابتدای چهار راه تا به خودروی ما می رسد، دستش را جلو همه دراز می کند، البته بعضی از روزها هم اسپندی دود می کند یا با پارچه ای کثیف شیشه ماشینها را پاک می کند، مدتهاست که به دیدن این تصاویر مثل تابلوهای تبلیغاتی عادت کرده ایم.

تابلوی اعتیاد همراه با تکدی گری چهره شهر بندرعباس را نازیبا کرده است، معتادان کارتن خواب در طیفی وسیع در سطح شهر پراکنده هستند و جهت ارتزاق خود به انواع خلاف روی می آورند، برخی از این معتادان به سبب استفاده از سرنگهای آلوده جهت تزریق مبتلا به بیماریهای خطرناکی نظیر ایدز و هپاتیت می شوند و این خود می تواند عاملی در جهت سرایت بیماری به دیگر افراد جامعه به خصوص معتادان تزریقی مشترک باشد.

امروزه مصرف مواد مخدر یکی از عمده ترین مشکلات پیش روی جوامع بشری است، مسائل و مصائبی که مصرف مواد بر زندگی انسانها وارد می کند، هر روز عده بیشتری را در جهت تدوین نظریه و ارائه راهبردهای عملی برای از میان برداشتن و یا تخفیف این گونه اثرات، به صف مبارزان با مواد سوق می دهد.

فعالیت گسترده مراکز غیر دولتی و کمپهای بازتوانی اعتیاد و مراکز گذری DIC وMMT توسط بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی با مدیریت تشکلهای غیردولتی از جمله برنامه هایی است که دولت درصدد مهار اعتیاد بر آمده است.

تشکل غیردولتی پویندگان توسعه هرمزگان از جمله تشکلهای فعال در این زمینه است، این تشکل اولین مرگز گذری DIC & MMT در بندرعباس را راه اندازی کرده و در زمینه درمان اعتیاد اولین تشکل در استان می باشد اولین مراکز غیردولتی DIC وMMT بهزیستی و علوم پزشکی در استان توسط اعضای فعال و دلسوز این انجمن راه اندازی و مدیریت شده که هم اکنون مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی این تشکل فعال و در حال خدمت رسانی در زمینه اعتیاد در شهر بندرعباس می باشد.

رویا جهانگیری موسس مرکز گذری این تشکل گفت: این مرکز در زمینه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در بین معتادین فعالیت می کند و به طور میانگین خدمات ثابت و سیاری این مرکز حدود 300 نفر در ماه است.

جهانگیری در تعریف مرکز گذری گفت : مرکز گذری یا DIC مخفف Drap In Center محلی است که در آن معتادان تزریقی سخت دسترس کارتن خواب خیابانی، از محیطی حمایتی بهره مند و به طور رایگان از خدمات برخوردار می شوند.

وی در خصوص فعالیت تیم سیار این مرکز گفت: تیم سیار out reach تیمی دو یا چند نفره است که با مراجعه به مناطق محل تجمع و زندگی مصرف کنندگان مواد که به دلایل مختلف به مرکز گذری یا سایر مراکز بهداشتی، درمانی دسترسی ندارند یا مراجعه نمی کنند، ضمن ایجاد ارتباط با آنها خدمات اولیه کاهش آسیب را ارائه کرده و در صورت امکان آنان را با مرکز گذری ارائه دهنده خدمات مرتبط می سازد.

موسس مرکز گذری ترک اعتیاد با اشاره به وضعیت معتادین گفت: اگر هدف اولمان پیشگیری باشد بسیار بهتر است تا اینکه بخواهیم جهت درمان هزینه گزافی بپردازیم و باید تلاشمان را جهت آگاه کردن نسل جوان بکار ببندیم این وظیفه به عهده والدین، رسانه ها و کل جامعه است همه در این زمینه دلسوزی کنیم و نسل امروز را متوجه عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر این معضل بنماییم.

دسترسی آسان مواد مخدر در محلات بندرعباس

جهانگیری با اشاره به وضعیت اعتیاد در بندرعباس گفت: متأسفانه موادمخدر به راحتی دردسترس افراد قرار دارد به همین خاطر باید در کنار اقدامات درمانی معتادان طرح برخورد با توزیع کنندگان موادمخدر با شدت بیشتری انجام شود.

جهانگیری بیکاری و نبود برنامه های تفریحی را از دلایل رواج اعتیاد در بین افراد جامعه ذکر کرد و افزود: درمان اعتیاد راه چاره نیست و پیشگیری مقدم بر درمان است، باید جوانان را از طریق برنامه های فرهنگی از خطر آگاه و در محلات فقیرنشین شهر کتابخانه، مراکز فرهنگی و ورزشی ایجاد کرد و از همه مهمتر برای اشتغال جوانان برنامه ریزی داشت.

وی در بیان مشکلات این انجمن غیر دولتی عنوان کرد: عدم حمایت لازم در صدور مجوزهای قانونی از جمله مهمترین مشکلات مراکز غیردولتی است.

وی اظهارداشت: در حالیکه این موسسه در زمینه پیشگیری از اعتیاد در این استان فعال است متولی مبارزه با موادمخدر از جمله شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در بی خبری به سر می برد و یارانه کمکی جهت پیشگیری از اعتیاد این موسسه توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قطع شده است.

جهانگیری افزود: با وجود درخواست کتبی این موسسه به نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در طرح جمع آوری معتادین خیابانی و اعلام تحت پوشش قرار دادن معتادین خیابانی و درمان رایگان این معتادین توسط این موسسه متأسفانه اقدامی صورت نمی گیرد.

موسس این انجمن غیر دولتی گفت: این موسسه حاضر به همکاری با تمامی ارگانها از جمله نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداری و ستاد ساماندهی متکدیان استانداری است.

وی همچنین با ابراز گلایه از عملکرد شورای مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان بیان کرد: با توجه به اینکه این موسسه اولین تشکل فعال در زمینه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان اعتیاد در هرمزگان است، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر درخواست همکاری از تشکلهای غیردولتی استانهای کرمان و یزد کرده که این درخواست در جلسه رسمی عنوان شده است.

جهانگیری عنوان کرد: استفاده از مدیران غیربومی و نیروهای خارج از استان در حالیکه افراد این تشکل بسیار توانمند هستند و از پزشک و پرستار و روانشناس گرفته تا سایر تحصیلات عالیه در این تشکل به امر خدمت رسانی درخصوص درمان اعتیاد می پردازند غیر منطقی است زیرا با توجه به فرهنگ متفاوت و نگاه خاص به ترک اعتیاد در هر استان شرایط خاصی را می طلبد.

وی عنوان کرد: اگر دولت 30 درصد به بودجه درمان اعتیاد اضافه کند به طور قطع وضعیت مطلوب تر خواهد شد.

وی گفت: موادمخدر صنعتی جدید به سرعت در حال گسترش بین جوانان است و حتی جوانان تحصیلکرده با این توهم نابجا که مواد مخدر روانگردان در سطح و شأن آنهاست به این سم بسیار خطرناک آلوده شده اند و این درحالیست که عواقب مصرف موادمخدر روانگردان که عمدتاً تقلبی است بسیار شدید بوده و معمولاً به سبب ناخالصی هایی که در این گونه موادمخدر دست ساز یافت می شود عوارض خطرناکی برای مصرف کنندگان در پی دارد.

با این نفاسیر امید است اکنون که بخشهای غیردولتی و مردمی در قالب یک سازمان مردم نهاد دارای تمامی مجوزهای قانونی از استانداری، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی حاضر به نگهداری و درمان معتادین در قالب راه اندازی کمپ اقامتی درمان معتادین و شلتر یا سرپناه شبانه معتادین است تمامی مسئولان در این زمینه همکاری کنند تا معضل خانمانسوز اعتیاد در این استان ریشه کن شود.