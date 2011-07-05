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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

کارگروه نظارت بر تولید و توزیع شیر در خراسان رضوی تشکیل می شود

کارگروه نظارت بر تولید و توزیع شیر در خراسان رضوی تشکیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از تشکیل کارگروه استانی نظارت بر زنجیره تولید و توزیع شیر در استانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کارگروه با توجه به قطع کامل توزیع شیر یارانه ای به روش فعلی از 15 تیر در سراسر کشور، با مسئولیت استاندار یا معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری تشکیل می شود.

وی گفت: سازمانهای بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، تعزیرات حکومتی و تشکلهای تولیدی دامداران و فرآوری کنندگان شیر از اعضای این کارگروه خواهند بود.

صفرزاده افزود: بررسی آمار و اطلاعات مربوط به تولید شیرخام، شیرفرآوری شده و ظرفیت های تولیدی، بررسی عرضه و تقاضا، برآورد و برنامه ریزی برای جذب و مصرف شیر مازاد احتمالی از اختیارات این کار گروه است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: نظارت بر تعیین قیمت شیرخام با لحاظ شرایط کیفی مورد توافق تشکل دامداران و تشکل فرآوری کنندگان شیر و نظارت بر تعیین قیمت شیر فرآوری شده بر مبنای قیمت توافقی خرید شیرخام از دیگر وظایف این کارگروه است.

کد مطلب 1352077

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