به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار صبح امروز سه شنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان، ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور اسلامی به وی، دولت و ملت ترکمنستان و با اشاره به اراده رهبران سیاسی دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات و تعاملات در سطح منطقه و بین المللی اظهار داشت: تقویت و رشد شتابان مناسبات دو کشور در راستای حفظ و تقویت صلح ، ثبات و امنیت با استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های تجاری ، اقتصادی ، حمل و نقل انرژی و مرزی ضروری است.
وزیر کشور با بیان اینکه فضای حاکم بر روابط ایران و ترکمنستان دوستانه و کاملا برادرانه است، تصریح کرد: تهران و عشق آباد در زمینه های گوناگون همکاری خواهند کرد و مطمئناً این همکاری ها در جهت آبادانی، رفاه، صلح و امنیت پایدار در منطقه است.
وی با ابراز خرسندی از این که حجم مبادلات تجاری دو کشور از مرز 4 میلیارد دلار گذشته است، ظرفیت همکاریها را فراتر از این میزان دانست و بر ضرورت گسترش همکاریها و ایجاد زمینههای جدید همکاری در حوزههای سرمایه گذاری مشترک، تولید برق، احداث نیروگاه و ساخت خطوط ریلی و جاده تاکید کرد.
محمد نجار با اشاره به زمینه های موجود بین دو کشور برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایات سازمان یافته، تاکید کرد: تهران و عشق آباد درموضوعات امنیت، تقویت صلح و ثبات در منطقه، مبارزه با تروریسم جهانی و جنایات سازمان یافته و مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران دیدکاه مشترک دارد.
قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، بر اهمیت نقش تهران-عشق آباد در مبادلات اوراسیا و بر بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود دو کشور در ارتقاء همه جانبه مناسبات تأکید کرد .
نجار در دیدار با محمداف:
همکاریهای تهران-عشقآباد در جهت آبادانی و رفاه منطقه است
وزیر کشور با بیان اینکه فضای حاکم بر روابط ایران و ترکمنستان کاملا دوستانه و برادرانه است، گفت: همکاری های تهران و عشق آباد در جهت آبادانی، رفاه، صلح و امنیت پایدار در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار صبح امروز سه شنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان، ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور اسلامی به وی، دولت و ملت ترکمنستان و با اشاره به اراده رهبران سیاسی دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات و تعاملات در سطح منطقه و بین المللی اظهار داشت: تقویت و رشد شتابان مناسبات دو کشور در راستای حفظ و تقویت صلح ، ثبات و امنیت با استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های تجاری ، اقتصادی ، حمل و نقل انرژی و مرزی ضروری است.
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