به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی محمد نجار صبح امروز سه شنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان، ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور اسلامی به وی، دولت و ملت ترکمنستان و با اشاره به اراده رهبران سیاسی دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات و تعاملات در سطح منطقه و بین المللی اظهار داشت: تقویت و رشد شتابان مناسبات دو کشور در راستای حفظ و تقویت صلح ، ثبات و امنیت با استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های تجاری ، اقتصادی ، حمل و نقل انرژی و مرزی ضروری است.



وزیر کشور با بیان اینکه فضای حاکم بر روابط ایران و ترکمنستان دوستانه و کاملا برادرانه است، تصریح کرد: تهران و عشق آباد در زمینه های گوناگون همکاری خواهند کرد و مطمئناً این همکاری ها در جهت آبادانی، رفاه، صلح و امنیت پایدار در منطقه است.



وی با ابراز خرسندی از این که حجم مبادلات تجاری دو کشور از مرز 4 میلیارد دلار گذشته است، ظرفیت همکاری‏ها را فراتر از این میزان دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‏ها و ایجاد زمینه‏های جدید همکاری در حوزه‏های سرمایه گذاری مشترک، تولید برق، احداث نیروگاه و ساخت خطوط ریلی و جاده تاکید کرد.



محمد نجار با اشاره به زمینه های موجود بین دو کشور برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایات سازمان یافته، تاکید کرد: تهران و عشق آباد درموضوعات امنیت، تقویت صلح و ثبات در منطقه، مبارزه با تروریسم جهانی و جنایات سازمان یافته و مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران دیدکاه مشترک دارد.



قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، بر اهمیت نقش تهران-عشق آباد در مبادلات اوراسیا و بر بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود دو کشور در ارتقاء همه جانبه مناسبات تأکید کرد .