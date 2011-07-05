ناگفته ها به روایت تصویر؛ از فرار زندانی با چمدان تا چتری برای یک نفر

نخستین تصویر امروز مربوط به باربری با موتور سیکلت است.

این پدیده چند سالی است که در ایران شایع شده، اما این موضوع فقط مربوط به ایران نیست و در اغلب کشورهای آسیایی به چشم می خورد.

دومین تصویر امروز مروبط به رابطه یک ببر مادر با توله چند روزه خود است.

این توله ببر سیبری که در تاریخ 10 می به دنیا آمده در حال انتقال به نقطه ای امن توسط مادر خود در باغ وحش شهر بوداپست است.

سومین تصویر امروز مربوط به مشاغل سنتی و فراموش شدن آنها در مرور زمان است.

دراین تصویر یک پیرمرد آهنگر در شمال هند دیده می شود که با استفاده از ابزار سنتی در حال ساخت و تولید ابزار است.

تصویر بعدی مربوط به زیبایی و لطافت هوا در هنگام بارش باران است.

این تصویر امروز سه شنبه در برلین تهیه شده و عابرانی را نشان می دهد که با چتر و یا بدون چتر در حال قدم زدن هستند.

تصویر پنجم مربوط به یک زندانی مکزیکی است که با مخفی شدن در چمدان قصد فرار از زندان را داشت.

روز گذشته ماموران زندان "کوینتانا رو" در شهر چتومال مکزیک به یک چمدان سیاه رنگ چرخدار که بسیار حجیم به نظر می رسید مشکوک شده و زمانی که زیپ این چمدان را باز کردند با یک زندانی که خود را مچاله کرده بود، روبرو شدند.