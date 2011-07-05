به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از سپاهیان استان قم که به مناسبت روز پاسدار در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ولایت مداری را از نکات برجسته سپاه عنوان داشت و گفت: هویت این نهاد به ولایی بودن آن است و وظیفه اصلی آن نیز حفظ و پاسداری از ارزشهای نظام و انقلاب است.



وی در ادامه با بیان اینکه خداوند فیوضات خود به عالم هستی را با اسباب مختلف منتقل می‌کند اظهار داشت: در برخی از مواقع خداوند این امکان را به کسانی می‌دهد که واسطه فیض رسانی به انسان‌های دیگر باشند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برخی از افراد واسطه فیض مادی و برخی دیگر واسطه فیض معنوی هستند افزود: با توجه به اینکه نعمت‌های معنوی ارزشمند‌تر از نعمت‌های مادی است و اجر اخروی را نیز به دنبال دارد. آثار آن نیز بعد از مرگ تا بی‌‌‌نهایت ادامه خواهدداشت قطعا عمل کسانی که موجب فیض معنوی به افراد هستند ارزشمند‌تر از فیوضات مادی است.



امام خمینی (ره) واسطه فیض مادی و معنوی به یک ملت شدند



وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل عنوان کرد: امام خمینی(ره) واسطه فیض مادی و معنوی برای یک ملت و یک جامعه شدند که حتی اثرات آن در خارج از مرزهای کشور نیز نمود دارد.



آیت الله مصباح با اشاره به تأسیس سپاه پاسداران توسط امام خمینی(ره) ابراز داشت: در هر کشوری هر یک از نهاد‌ها بر حسب تقسیم وظایف عملکرد خاص خود را دارد و امام امام خمینی‌(ره) نهادی را تأسیس کرد که بتواند علاوه به خدمت رسانی به جامعه و مردم در تمامی عرصه‌ها پشتیبان نظام باشد که این امتیازی بزگ برای سپاه نسبت به سایر نهاد‌ها است.



وی با تاکید بر اینکه حفظ دست آوردهای نظام بر عهده سپاه است ابراز داشت: هنگامی که یکی از نهاد نتواند مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد این سپاه است که وارد عرصه خواهد ‌شد تا آن نهاد مجددا بتواند خود را بازیابی کند.



انجام وظیفه همراه با تعهد ایمانی



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه یکی دیگر از امتیازات سپاه پیوند روحی و قلبی آن با امام و رهبری و ائمه و از سویی دیگر پیوند با جامعه و مردم است اظهار کرد: سپاه هر وظیفه‌ای را که انجام می‌دهد با تعهد ایمانی همراه است که این امر موجب عملکرد مطلوب و پیوند قلبی و روحی با مردم می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به اینکه خداوند به هر کس نعمتی می‌دهد متناسب با آن وظایفی را نیز بر عهده‌اش می‌گذارد ادامه داد: با توجه به اینکه ظرفیت‌های سپاه و تأکیداتی که امام و رهبری بر آن دارند و همچنین به عنوان نهادی که در قانون اساسی از آن نام برده شده است وظیفه سپاه در حفظ دست آورد‌ها بسیار سنگین است.



خودسازی و افزایش بصیرت از جمله وظایف سپاهیان برای دست یابی به اهداف است



آیت الله مصباح یزدی در پایان، افزایش بینش و دانش، بصیرت افزایی و آشنایی در مسائل سیاسی و اجتماعی و آشنا کردن آحاد جامعه با این مسائل و همچنین خودسازی را از جمله مواردی ذکر کرد که سپاه برای انجام وظایف خطیر خود باید بدان توجه ویژه داشته باشد.

