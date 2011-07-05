به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدصولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگاران درخصوص نحوه ارائه تخلفات احتمالی برخی مدیران دولتی در فرایند انتخابات از سوی مردم به این ستاد گفت: ستاد انتخابات سراسر کشور به صورت دائم فعال است و اگر احیانا کسی تخلفی را مشاهده کرد می‌تواند آن را به ستاد انتخابات وزارت کشور یا استانداری‌ها مکاتبه کند.



وی افزود: 4 معاون استاندار، 7 فرماندار، 2 بخشدار و 30 نفر از مدیران کل ستادی و استانی از دستگاه‌های مختلف اجرایی ،3 تن از ائمه محترم جمعه هم چنین برخی از معاونین فرمانداران و وزرا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند.



معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه در خصوص کاهش تعداد افراد استعفا دهنده در این دوره، نسبت به دوره‌ قبل انتخابات مجلس آمار دقیقی وجود ندارد، گفت: در هر صورت ما روند کاهش را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد مدیران اجرایی اقبالی به کاندیداتوری برای مجلس نهم از خود نشان نداده‌اند.



سیدصولت مرتضوی درباره برخی‌ها اظهارنظرها که استعفای بعضی از مدیران اجرایی را صوری می‌دانند، تصریح کرد: قانونگذار مشخص کرده ظرف مدت یک ماه باید برای فرد مستعفی جانشین منصوب شود، بنابراین معنا و مفهومی ندارد که استعفایی به صورت صوری باشد.



وی ادامه داد: البته استعفا در حکم کارگزینی آن فرد منظور می‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت کافی می‌کنند.



مرتضوی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بحث برگزاری رایانه‌انی انتخابات به صورت آزمایشی در بعضی از استان‌ها که از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، به کجا رسیده است، تاکید کرد: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا از ابزار و امکانات روز در برگزاری انتخابات استفاده کنیم.



وی ادامه داد: با توجه به مجوزی که قانونگذار داده چنانچه زیرساخت‌ها فراهم شود امکان اینکه در بعضی از حوزه‌های انتخابیه، انتخابات را به صورت آزمایشی «تمام مکانیزه» برگزار کنیم، هست.



رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به استمرار جلسات وزارت کشور با سایر دستگاه‌ها همچون شورای نگهبان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری بهتر انتخابات گفت: انتخابات یک فرایندی دارد که در راستای اجرای آن جلسات مختلفی با دستگاه‌های اجرایی برگزار و کارها انجام می‌شود.



مرتضوی اظهار کرد: زمان‌بندی برای آموزش‌های مناسب هم برای عموم مردم و هم برای مجریان انتخابات نیز در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است و ما هم اکنون در حال تهیه این متون آموزشی هستیم.



وی همچنین در خصوص زمان انتشار اطلاعیه‌ شماره 3 ستاد انتخابات کشور گفت: ما می‌خواستیم اطلاعیه شماره سه‌ را بعد از تصویب قانون مربوط به مدارک تحصیلی صادر کنیم، ولی استفساریه مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و ما منتظریم تعطیلات تابستانی مجلس تمام شود و نمایندگان پس از بازگشت در این مورد تصمیم بگیرند پس از آن شورای نگهبان قانون را مورد تایید قرار دهد تا ضمانت اجرا داشته باشد.



رییس ستاد انتخابات گفت: اطلاعیه شماره‌3 در خصوص مدارک تحصیلی داوطلبان خواهد بود.