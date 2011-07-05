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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

تکبیر روسای دانشگاهها /

حمایت روسای دانشگاهها از وزیر علوم برای اسلامی سازی دانشگاهها

حمایت روسای دانشگاهها از وزیر علوم برای اسلامی سازی دانشگاهها

روسای دانشگاههای کشور با سر دادن تکبیر، حمایت خود از سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اسلامی شدن دانشگاهها و جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاهها را ابراز داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم کابینه دهم ظهر امروز در نشست "دانشگاه، دین مداری و تربیت عالم ملکوتی" که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با حضور روسای دانشگاههای دولتی کشور برگزار شد در حالی که بر شفاف بودن اظهارات خود درباره اجرای قانون جلوگیری از اختلاط زن و مرد تأکید می کرد، در خاتمه سخنرانی اش از روسای دانشگاهها پرسید که آیا شفاف تر از این می شد درباره تصمیم مان برای اجرای قانون جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه صحبت کرد؟

روسای دانشگاههای حاضر در سالن برگزاری این نشست نیز با سر دادن تکبیر، موافقت خود را با شفاف و صریح بودن سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز داشتند.
 
به گزارش مهر، نشست روسای دانشگاههای کشور با محور دانشگاه، دین مداری و تربیت عالم ملکوتی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است.
کد مطلب 1352084

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