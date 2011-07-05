روند همگرایی اصولگرایان وابسته به حرکت در مسیر رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران حزب سخن می گفت افزود: روند همگرایی اصولگرایان با همه فراز و فرود ها سیر تکاملی خود را طی می کند ، در این مسیر همه ظرفیت های اصولگرایی مصمم هستند در کنار هم با یک ساز و کار حقوقی به یک نوع وحدت پایدار برسند.

حبیبی اظهار داشت: نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تضمین تداوم همگرایی اصولگرایی است، عمده اصولگرایان نیز پذیرفته اند زیر چتر جامعتین اتحاد و همبستگی خود را برای تحقق رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص کار آمدی نظام حفظ کنند.

وی ادامه داد: زمانی که تمامی اضلاع اصولگرایی در مسیر آهنگ رهبری نظام حرکت می کنند روند همگرایی سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با نفی این فرضیه که در میان اصولگرایان تقسیم بندی وجود دارد، تصریح کرد: گفتمان اصولگرایی که در جامعه به عنوان یک گفتمان مسلط پذیرفته شده است، تجزیه پذیر و تقسیم پذیر نیست . همه کسانی را که در دل آرزوی پیشرفت کشور ، بسط عدالت و خدمت بیشتر به مردم را دارند زیر چتر این گفتمان قرار می گیرند لذا دلیلی برای اختلاف وجود ندارد .

حبیبی با اشاره به اعیاد شعبانیه و ایام الله ماه شعبان بیان داشت : اصولگرایان تلاش می کنند عدالت در زوایای جامعه اسلامی امروز پیاده شود . ماه شعبان فرصتی است که ما برای اجرای عدالت در جامعه خود و جامعه جهانی تمرین کنیم؛ این تمرین باید در مسیربسط گفتمان مهدویت در جامعه صورت گیرد.

وی با اشاره به حرکت اصوگرایان در انتخابات آینده گفت : اصولگرایان در انتخابات آینده با پرچم عقلانیت ، معنویت و عدالت به صحنه می آیند لذا تمامی اضلاع رقابت را دعوت به حفظ اقتدار ملی و رعایت مصالح ملی می نماید .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ادامه همکاری دولت و مجلس در خصوص ادغام وزارتخانه ها تاکید کرد: کار ادغام وزارتخانه ها با تعامل مثبت دولت و مجلس خوب پیش می رود. مجلس با نظر مساعد دولت در ادغام ها عمل کرد و معتقدیم دولت تمام توان خود را از این پس در ساختار مطلوب و تعیین مدیران توانمند و برنامه ریزی متناسب با دهه پیشرفت و توسعه عدالت به کار گیرد.

وی افزود: ما امیدواریم با چابک سازی قوه مجریه در امر ادغام ها، خدمات دولت به مردم مضاعف شود. مردم در پیچ و خم دیوان سالاری معطل مشکلاتشان نباشند. داوری مردم در خصوص ادغام ها وقتی مثبت خواهد بود که ببینند مشکلاتشان روان تر در ادارات حل می شود .

حبیبی در مورد تحولات لبنان و رای دادگاه حریری بیان داشت : آمریکا و اسرائیل در روند شکل گیری و استقرار دولت در لبنان سنگ اندازی می کنند .رای دادگاه حریری را آمریکا - اسرائیل و به منظور بر هم زدن امنیت داخلی لبنان می دانیم. این رای آشکارا انتقام رژیم صهیونیستی از شکست در جنگ 33 روز است . حزب الله لبنان اکنون هزینه پیروزی در جنگ 33 روز را با رای ظالمانه دادگاه حریری می پردازد .

وی ادامه داد : ملت و دولت لبنان زیر چتر رای فریبکارانه نمی رود .



حبیبی همچنین با اشاره به دخالت های آمریکا و اسرائیل در اوضاع سوریه اظهار داشت: مردم سوریه با اجتماعات عظیم نسبت به اصلاحات آمریکایی و اسرائیلی موضع گرفته اند.



وی خطاب به رهبران سوریه تاکید کرد : حزب بعث باید به خواست مردم توجه کند و ضمن رد طمع اصلاحات آمریکایی در هموار کردن راه اصلاحات غیر آمریکایی، پشتیبانی لازم را به عمل آورد .



وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به صدای بیداری در انگلیس گفت : مردم انگلیس و اتحادیه ها با اعتصاب سراسری دولت را تا مرز استعفا برده اند، رفتار پلیس با مردم خشونت آمیز است .ما از دولت انگلیس می خواهیم به خواست مردم احترام بگذارند و از کار بردن خشونت پرهیز کنند ، رفتار پلیس در ناآرامی ها چند ماه پیش نقض آشکار حقوق بشر در این کشور بود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه در مورد واکنش رئیس جمهوری به دستگیری اخیر برخی کارمندان دولت تصریح کرد: ما وظیفه داریم تا آنجا که می دانیم موضع گیری های رئیس دولت را حمل بر صحت کنیم .



وی ادامه داد : خط قرمز خط عبور از قانون است، اگر در روند دادرسی کسی اخلال کند مرتکب جرم شده است. اگر در کار قاضی دخالت صورت گیرد این نیز خود جرم است . باید به استقلال قاضی و قضا احترام گذاشت .



حبیبی تصریح کرد: البته حق متهم در اعتراض به اشتباه قاضی هم محفوظ است که روند خاص خود را دارد. اما این روند یک روند حقوقی است نه سیاسی. با سیاسی کردن پرونده اشخاص نباید راهی برای فرار از عدالت پیدا کرد .



وی در پایان اظهار داشت: ما وارد ماهیت دعوا نمی شویم، اما از حریم و حرمت قاضی ، شاکی و اصولا طرفین دعوا وفق قانون دفاع می کنیم .

