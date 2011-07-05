مراسم بزرگداشت امام جمعه فقید یزد در اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم راشد یزدی از وعاظ برجسته کشور در این مراسم با اشاره به خصوصیات والای اخلاقی مرحوم صدوقی در مردمداری و دستگیری از مردم و نیازمندان، از منزلت والای عالمان دینی تجلیل کرد و با یادی از آیت الله خاتمی نماینده فقید امام خمینی (ره) در استان یزد، حضور گسترده مردم در این مراسم را گواهی بر عمق عشق و علاقه به این عالم بزرگوار و روحانیت و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی بیان داشت: علما و شهدا تاریخ سازان این دوران هستند و در زمانی که دنیا به سوی بلوغ خویش در حرکت است، علما می توانند راهنما و راهگشای مردم باشند.

راشد یزدی با اشاره به خصوصیات فردی حجت الاسلام صدوقی افزود: مرحوم صدوقی در خانواده ‌ای زیست و به تکامل رسید که به ایمان، تقوا و امانتداری زبانزد عام و خاص بود و حاصل عمر کسی بود که به خدمت کردن به مردم افتخار می‌ کرد و در محراب به فیض شهادت نایل شد.

وی همچنین ادامه داد: صبر و استقامت وی در سختی‌ ها و مصیبت ‌ها مثال زدنی بود و در این‌ گونه مواقع نه تنها خود صبوری می‌کرد بلکه اطرافیان را هم به صبر و شکیبایی در راه خدا دعوت می ‌کرد.

این مراسم با حضور بیوت معزز حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله صدوقی و آیت الله خاتمی، دعایی نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه اطلاعات، نمایندگان اردکان ، و یزد و صدوق در مجلس، ائمه جمعه شهرستان، مدیران کل استان و روسای ادارات اردکان، روحانیت حوزه های علمیه اردکان و میبد و اقشار مختلف مردم با شکوه خاصی برگزار شد.

حجت الاسلام صدوقی یازدهم تیرماه در سن 62 سالگی بر اثر بیماری در بیمارستان لاله تهران درگذشت.