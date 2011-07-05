احتمال موافقت با تغییر قیمت سیمان/ دیگر دنبال تثبیت قیمتها نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: این احتمال وجود دارد که با تغییر قیمت سیمان موافقت شود و یا اینکه نرخ سیمان افزایش نیابد، بنابراین عدم عرضه نوعی تخلف صنفی است و سازمان تعزیرات با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.

وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان درخواست شده تا منتظر تغییرات قیمت نباشند؛ ضمن اینکه باید سیمان همچون گذشته در سطح بازار عرضه شود؛ در غیر این صورت، مشمول حکم احتکار خواهد شد.

وی همچنین درباره نرخ تعرفه خودرو نیز تصریح کرد: خودروسازان مانند هر تولیدکننده دیگر اگر از مسیر قانونی خود درخواست‌های افزایش قیمت را با دلایل معتبر مطرح نکرده باشد، به طور قطع هرگونه افزایش قیمت توسط آنها شامل جرایم خواهد شد.

غضنفری اظهار داشت: تغییرات تعرفه خودرو باید با در نظر گرفتن همه جهات و منافع ذی نفعان باشد، این درحالی است که درخواستی در رابطه با تعرفه خودرو ارایه نشده است، البته باید توجه داشت که تعرفه خودرو، موضوعی ملی است و باید نظر همه ذی نفعان را برای تغییر در آن شنید.

وی اظهار داشت: به طور قطع اگر عوامل قیمت تمام شده مانند مواد اولیه، انرژی و سایر عناصر افزایش چشمگیری داشته باشند، حتما سازمان حمایت با ادله کافی به آن رسیدگی خواهد کرد و تغییرات اعمال خواهد شد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: موضوع تثبیت قیمت سالها پیش در مجلس به تصویب رسید؛ البته در شرایط حاضر دولت به هیچ عنوان به دنبال تثبیت قیمتها نیست و همچنین در کنار آن، به بازار نظارت دارد.