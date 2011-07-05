راه اندازی قطب علمی تخمین عمر در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عابدیان پدیده پیری در صنعت هوایی و سایر صنایع را از معضلات مهم کشور دانست و افزود: این پدیده مختص تنها ایران نیست بلکه اغلب کشورهای جهان با آن مواجه هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به پتانسیل های مناسب در کشور در حوزه تخمین عمر اظهار داشت: در این راستا پیشنهاد راه اندازی قطب علمی تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی با حضور صنایع مختلف را به دانشگاه ارائه دادیم.



عابدیان به بررسی وضعیت کشور در خصوص تخمین عمر سازه های صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: در حالی که بیشتر شرکتهای صنعتی اقدام به افزایش عمر تجهیزات خود می کنند در ایران به آن توجه نمی شود. به عنوان نمونه می توان به انبار وزارت نفت اشاره کرد که مملو از محفظه های احتراقی است.

وی با بیان اینکه این محفظه ها حاوی سوپر آلیاژ است، گفت: مسئولان این سوپر آلیاژها را به عنوان آهن قراضه به هند می فروشند در حالی که می توان از این ثروت عظیم در صنایع مختلف بهره ببریم.



دبیر کنفرانس تخمین عمر به برگزاری اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: این کنفرانس به عنوان اولین حرکت در ایجاد تبادل نظر و شکل دهی همکاریهای آینده بین دانشگاه و صنعت است که برنامه ریزیهای آن در حال دستور کار قرار دارد.



دبیر کنفراس تخمین عمر با بیان اینکه این کنفرانس تا 16 تیرماه ادامه دارد، خاطر نشان کرد: در این کنفرانس در خصوص موضوعاتی چون روشهای جدید حس کردن و خود تشخیصی خرابی ها، پدیده های فیزیکی جدید، علم مواد و تکنولوژی های کاهش خطرات بحث و بررسی می شود.