به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی، معاون صدا درباره هم‌اندیشی طنز رادیویی گفت: یکی از کارکردهای مهم رسانه‌ها ایجاد فضای شاد توأم با امید به آینده و زمینه‌سازی لازم برای حضور فعال آحاد جامعه در زمینه‌های مختلف است. ایجاد شادی و نشاط از سیاست‌های کلی رادیو است و در این مورد علاوه بر برپایی جلسات کارشناسی و استفاده از نظرات صاحب‌نظران و اندیشمندان در این زمینه نشست‌های مشترکی با برنامه‌سازان رادیو نیز برگزار شده و راه‌کارهای علمی و اجرایی انجام آن استخراج شده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات در این زمینه برگزاری هم‌اندیشی طنز در سال گذشته و برپایی جشنواره طنز و تبسم بود که در سال جاری دومین هم‌اندیشی آن تحت عنوان شادیانه‌های مردم برگزار می‌شود، سعی بر این است تا با استافده از نظرات علمی و کارشناسی شیوه‌های نوینی برای اجرا در رادیو اتخاذ شود و تحول دیگری در برنامه‌ها ایجاد شود.

معاون صدا اظهار داشت: نتایج نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عموم مردم نسبت به برنامه‌های طنز نگاهی مثبت دارند، به عنوان مثال برنامه‌هایی که در قالب طنز در شبکه‌ها تهیه می‌شود، از جمله پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیو است و طبیعی است در شرایط امروزی که افراد با زندگی در شهرهای بزرگ ناچار به مدیریت زمان هستند و نوعی پیچیدگی در انجام امور ایجاد می‌شود نیاز به ایجاد شادی در فضای عمومی جامعه بیش از پیش احساس می‌شود. رادیو در این زمینه سیاستی کلی دارد و معتقد است به جز در ایامی که ملاحظات خاصی از نظر مذهبی و ملی وجود دارد در سایر ایام تمامی برنامه‌ها باید فضایی شاد و مفرح داشته باشند و در ایجاد امید و شادی در جامعه تلاش می‌کند.

صوفی همچنین در پاسخ به این سوال که برگزاری چنین هم اندیشی‌هایی به چه اهدافی منجر می‌شود؟ عنوان داشت: هدف از برپایی جشنواره‌ها از جمله جشنواره‌ طنز شناخت بهتر قابلیت‌های رادیو در زمینه برنامه‌سازی با موضوعات مختلف است. قالب طنز در عین اینکه بسیار ساده به نظر می‌رسد، از دشواری زیادی برخوردار است زیرا ما بر این اعتقادیم که حتی در زمینه ایجاد شادی نباید ارزش‌های اخلاقی و اسلامی و مبانی کلی اعتقادی زیر سؤال برود.

وی ادامه داد: از جمله نکات مهم در این زمینه این است که باید وحدت ملی و احترام به اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد توجه قرار گیرد، لذا ایجاد شادی در ضمن رعایت اصول برنامه‌سازی حاکم بر رادیو انجام می‌شود و این مسئله نیازمند شناخت دقیق توانمندی‌های رادیو و در عین حال زمینه‌هایی است که موضوعیت طنز پیدا می‌کنند. ممکن است در زندگی روزمره با شنیدن نکته‌ای یا بیان جمله‌ای احساس شادی کنیم اما هم‌زمان آبروی فرد یا احترام شخصیتی را زیر سؤال برده باشیم. این گونه مسائل آسیب‌های جدی در حوزه برنامه‌سازی برای طنز است. در هم‌اندیشی طنز کارشناسان حوزه‌های مختلف حضور دارند و هر یک از زاویه‌های خاص به این موضوع می‌پردازند.

معاون صدای رسانه ملی توضیح داد: نتایج این‌گونه هم‌اندیشی‌ها راهنمای خوبی برای برنامه‌سازان رادیو در تولید برنامه‌های طنز با کیفیت بهتر و جذابیت بیشتر است و در عین حال سعی بر این است تا از پیشکسوتان این عرصه نیز قدردانی شود. سیاست کلی معاونت صدا در سه سال گذشته تقویت برنامه‌های طنز رادیو توجه به ارتقاء محتوایی آنها در کنار افزایش ساعات پخش برنامه‌های طنز است.

وی با بیان اینکه در واقع هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تحول بزرگی در برنامه‌های رادیو در این زمینه روی داده است، گفت: در حال حاضر علاوه بر رادیو فرهنگ، رادیو تهران، رادیو ایران، رادیو جوان و رادیو البرز که برنامه‌های مستقلی با مضمون طنز دارند، در سایر شبکه‌های تخصصی و اختصاصی نیز به تناسب مأموریت هر شبکه برنامه‌ها یا‌ آیتم‌های کوتاهی با مضمون طنز تهیه می‌شود و این به معنی آن است که سیاست ایجاد شادی و نشاط در جامعه در دستور کار معاونت صدا است و آن را به عنوان یک خط مشی ثابت پی‌جویی می‌کند. نکته دیگر اینکه در مؤلفه‌های چهارگانه مقام معظم رهبری (مدظله) به امید به عنوان یک مؤلفه مهم اشاره شده است. ایجاد امید در جامعه رابطه نزدیکی با فضای شاد دارد، چرا که اگر فردی شاد نباشد، به مرور زمان امید نیز در او خواهد مرد.

صوفی در پایان گفت: در این ایام که با ولادت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام سجاد (ع) و ولادت حضرت مهدی (عج) هم‌زمان است، برپایی این جشنواره به صورتی ضمنی نشان دهنده توجه هم‌زمان رادیو به اعیاد مذهبی و نقش مهم رسانه در ایجاد شادی و نشاط ما در چنین ایامی است. امید دارم برپایی این نشست‌ها علاوه بر آثار مثبتی که بر روند برنامه‌سازی در رادیو بر جای می‌گذارد موجب رضایت هر چه بیشتر مخاطبان رادیو به عنوان بهترین سرمایه‌های این رسانه نیز بشود.