کمبود مهندسان مشاور در صنعت و معدن آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوادی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجان غربی با تاکید بر تربیت مهندسان مشاور خوب در بخش صنعت و معدن توسط دانشگاه های استان بیان داشت: نبود مهندسی مشاور خوب در این بخش موجب شده است واحدهای تولیدی از بروز رسانی تولیدات و محصولات خود و رقابت واقعی در صحنه صادرات دچار مشکل شوند.

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرایی شدن دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در بخش صنعت و معدن در آذربایجان غربی اظهارداشت: در سالجاری مجلس مصوب کرد واحدهای تولیدی با کارخانجاتی که بدهی دارند می تواند برای یکبار به مدت پنج سال بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند ولی متاسفانه این موضوع در استان اجرایی نشده است.

جوادی در ادامه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در زمینه ذخایر معدنی رتبه سوم کشوری را داراست عنوان کرد: در سطح استان سنک های تزئینی معدنی به صورت نیمه فراوری شده به خارج از کشور صادر می شد در این راستا مجلس مصوب کرد از افرادی که سنگ های تزئینی نیمه فرآوری شده صادر می کنند عوارض گمرکی اخذ نشود که با گذشت چهار ماه از تصویب این مصوبه هنوز به گمرکات استان ابلاغ نشده است.

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان غربی ادامه داد: به دلیل عدم اعلام این مصوبه به گمرکات 80 صادرات معادنی که سنگ های تزئینی نیمه فرآوری صادر می کنند قطع شده است.

جوادی در ادامه سخنان خود برگزاری نشست های تخصصی با هدف حل مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با مسئولان دستگاه های اجرایی ذبربط، حل مسایل مالیاتی، تامین اجتماعی، دارایی و مشکل بانکی واحد، جذب مهندسین مشاور رااز راهکارهای توسعه بخش صنعت و معدن استان نام برد.

این مسئول با اشاره به بحران اقتصادی دنیا و تحریم های اقتصادی دشمنان نظام گفت: نگرش علمی و تخصصی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا لازمه واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای عبور از بحرانهای مالی و اقتصادی است.