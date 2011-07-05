۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

«سجده صاحب‌نظران» رونمایی می‌شود

کتاب «سجده صاحبنظران» شامل مجموعه عکس‌های نفیس عتبات عالیات و اماکن متبرکه نجف و کربلا رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی «سجده صاحب‌نظران» کتاب مجموعه عکس‌های نفیس عتبات عالیات و اماکن متبرکه نجف و کربلا با حضور شخصیت‌های فرهنگی و هنری روز جمعه 17 تیرماه در گالری شکوه تهران برپا می‌شود.

این مجموعه عکس‌هایی از آثار محمد خوشرو هنرمند معاصر بوده که از دریچه دوربین، زوایای ناپیدای بارگاه‌های زیارتی امامان معصوم را به میهمانی چشم در آورده است.

مجموعه «سجده صاحب‌نظران» از نوشته‌های هنرمندانی چون آیدین آغداشلو، سیدصادق خرازی، سیدمحمد بهشتی و سیدمحمد مجتبی حسینی در پیش‌نویس و مقدمه بهره برده است.

این کتاب به سه هویت اساسی جهانی میراث ماندگار در حوزه تمدنی ایران، میراث ماندگار در حوزه تمدن اسلامی و میراث مشترک و ماندگار تمدن و فرهنگ بین‌النهرین (میان رودان) پرداخته است.

«سجده صاحب‌نظران» مجموعه‌ای است که می‌تواند مبنا و دستمایه علاقه‌مندان پژوهش و تدبر در زمینه آثار و ابنیه تاریخی قرار گیرد. 

