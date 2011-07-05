موفقیت همایش سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی/تببین پتانسیل تجارت در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در همایش بررسی عملکرد دستگاه های اداری مشارکت کننده در سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اظهار داشت: آنچه می توان پس از برگزاری این همایش استنباط کرد این است که یک کار تیمی بسیار خوب در گستره اذربایجان شرقی در موضوع اقتصاد تجربه شد که نشانه بللوغ و پختگی اداری دستگاه های این استان است.

وی افزود: دستاور همایش اخیر سرمایه گذاری آذربایجان شرقی انعقاد صدها تفاهم نامه بود اما گستره اثرگذاری کار تیمی دستگاه های این استان بیش از گستره جغرافیایی تفاهم نامه ها بود.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی و نیز رسانه ها با دستگاه هیا اداری جهت برگزاری این همایش تصریح کرد: درک مشترکی که بین مسئولان و رسانه ها و بخش خصوصی به وجود آمد بسیار ارزشمند بود و نشان می دهد که همه در مسیر تحقق یک هدف ملموس و عینی گام برداشته اند که نتیجه آن توسعه آذربایجان شرقی است.

وی با بیان اینکه برگزاری موفق همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی بیانگر استحقاق این استان برای اختصاص یافتن مرکزیت برای این استان است، اضافه کرد: حضور معاون اول رئیس جمهور به عنوان یک مقام عالیرتبه اجرایی کشور که کمک زیادی برای برجسته کردن این رویداد در سطح ملی داشت نشان داد مجموعه کلان سیاستگذار با این حرکت همراهی دارند.

تبیین پتانسیل آذربایجان در حوزه تجارت؛ دستاورد بزرگ همایش سرمایه گذاری

بیگی، گفت: همایش سرمایه گذاری افق جدیدی برای آذربایجان شرقی گشود و علاوه بر نمایش فرصت های سرمایه گذاری منطقه، تبریز را به عنوان استانی پرپتانسیل در حوزه تجارت نیز معرفی کرد.

وی به برگزاری همایش جاده ابریشم در ترابوزان ترکیه اشاره و تصریح کرد: همایش سرمایه گذاری، جایگاه تبریز در حوزه تجارت را برجسته و این استان را برای برگزاری همایش دوره ای جاده ابریشم در تبریز آماده کرد.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: پیام دیگر همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی آشنایی صاحبان سرمایه اروپا با نحوه معیشت و نیز نشاط موجود در تبریز و آذربایجان بود که این نکته را در 30 دیدار جداگانه با هیئت های خارجی به خوبی می توان شاهد بود.

ارتقای اعتماد به نفس؛ ‌ارمغان دیگر همایش سرمایه گذاری

بیگی، ارمغان دیگر همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی را ارتقای اعتماد به نفس مسئولاژن اداری این استان خواند و گفت: موفقیت آمیز بودن برگزاری این همایش نشان داد آذربایجان شرقی می تواند همایش های بسیار بزرگ تر از این اجلاس را نیز برگزار نماید.

انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در دعوت از سفرا

استانار آذربایجان شرقی با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در دعوت از سفرای ایران در خارج و سفرای مقیم در تهران، از حضور برخی سفرا با هزینه شخصی و پس از گرفتن مرخصی خبر داد و گفت: ضرورت پیگیری این نوع غفلت از جانب وزارت خارجه و مشخصاً معاونت اقتصادی این وزارتخانه که متولی چنین برنامه هایی است، احساس می شود.

وی در عین حال اظهار داشت: قطعاً نمی تواند این غفلت اصل برگزاری همایش و نیز دستاوردهای آن را زیر سوال برده و قابلیت های آذربایجان شرقی را تحت الشعاع قرار دهد.

توان ارس در تبدیل شدن به نقطه اتکای آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به حضور پررنگ و کارآمد منطقه آزاد ارس در همایش سرمایه گذاری این استان،‌ رضایتمندی میهمانان شرکت کننده در پانل اختصاصی منطقه آزاد و مناطق ویِژه اقتصادی این همایش را یادآور شد و گفت: چنین حضوری حاکی از این واقعیت است که مدیریت ارشد اذربایجان شرقی می تواند بیش از گذشته به این منطقه مستعد اعتنا و تکیه کند.

ضرورت تشکیل کمیته پیگیری تفاهم نامه ها

بیگی برگزاری همایش سوم را مبدا تاریخی برای تحول و شکوفایی اقتصاد آذربایجان شرقی دانست و افزود: لازم است با تشکیل کمیته ای تفاهم نامه منعقده در همایش سرمایه گذاری استان تا مرحله عملیاتی شدن پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به حضور کم فروغ استان های آذربایجان غربی،‌ اردبیل و زنجان در همایش سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اظهار داشت: آذربایجان شرقی زمینه ای را بدون چشمداشت برای این استان ها فراهم کرده بود تا فرصت های سرمایه گذاری خود را عرضه کنند اما استقبال قابل توجهی از این استان ها صورت نگرفت.

سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی چهارم و پنجم تیر جاری در تبریز برگزار و در جریان برگزاری ان بیش از 400 تفاهم نامه به ارزش 26 میلیارد دلار منعقد و به امضا رسید.