70 درصد مردم با روشهای امدادرسانی آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری ظاهری عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از وجود 317 پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور خبر داد و افزود: امدادرسانی هوایی امسال در بیشتر استانها فعال می شود.
وی با بیان اینکه حدود 2.5 میلیون نفر عضو جمعیت هلال احمر هستند، اظهارداشت: رویکرد ما ارائه آموزشها از مرکز استانها به سوی شهرستانها، بخشها و روستاهاست.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه امسال آموزش امدادی برای شوراهای روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طبق برنامه سالانه باید 140 هزار بوشهری آموزش امدادی هلال احمر را فرا بگیرند.
استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه بوشهر پنجمین استان کشور در زمینه فعالیت های عمرانی، است گفت: استان بوشهر نماد توسعه و پیشرفت ایران اسلامی است چنان که این استان رتبه پنجم فعالیت های عمرانی را در کشور دارد.
محمدحسین جهانبخش با اشاره به افتخارات فرهنگی ورزشی و هنری استان گفت: آقای هاشمی یکی از قاریان هم استانی امروز در مسابقات جهانی قرائت قرآن کریم رتبه اول را کسب کرده است.
وی همچنین هلال احمر را یکی از نهادهای خیرخواهانه عنوان کرد و افزود: هلال احمر در بخش های مختلف به ویژه امداد و نجات نقش ارزنده ای دارد.
در این آیین از خدمات محسن مؤمنی تقدیر و عبدالکریم شعبان زاده به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر معرفی شد.
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