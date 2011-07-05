70 درصد مردم با روشهای امدادرسانی آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری ظاهری عصر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از وجود 317 پایگاه امداد و نجات جاده ای در کشور خبر داد و افزود: امدادرسانی هوایی امسال در بیشتر استانها فعال می شود .

وی با بیان اینکه حدود 2.5 میلیون نفر عضو جمعیت هلال احمر هستند، اظهارداشت: رویکرد ما ارائه آموزش‌ها از مرکز استان‌ها به سوی شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهاست .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه امسال آموزش امدادی برای شوراهای روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طبق برنامه سالانه باید 140 هزار بوشهری آموزش امدادی هلال احمر را فرا بگیرند .

استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه بوشهر پنجمین استان کشور در زمینه فعالیت های عمرانی، است گفت: استان بوشهر نماد توسعه و پیشرفت ایران اسلامی است چنان که این استان رتبه پنجم فعالیت های عمرانی را در کشور دارد .

محمدحسین جهانبخش با اشاره به افتخارات فرهنگی ورزشی و هنری استان گفت: آقای هاشمی یکی از قاریان هم استانی امروز در مسابقات جهانی قرائت قرآن کریم رتبه اول را کسب کرده است .

وی همچنین هلال احمر را یکی از نهادهای خیرخواهانه عنوان کرد و افزود: هلال احمر در بخش های مختلف به ویژه امداد و نجات نقش ارزنده ای دارد .