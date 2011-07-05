فوئنتس جایزه «گابارون» را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این جایزه یکی از جوایز جهانی در حوزه ادبیات است که هر سال در اسپانیا اهدا می‌شود.

دلیل اعطای جایزه امسال بنیاد «کریستوبال گابارون» به فوئنتس «تعهد این نویسنده مکزیکی به روشنفکری، آزادی و دفاع او از حقوق بشر به عنوان مولفه‌های اصلی در آثار او» اعلام شده است.

انتخاب این نویسنده معروف مکزیکی به عنوان برگزیده جایزه «گابارون» در سال جاری میلادی پس از بررسی آثار 20 نویسنده و ادیب دیگر و توسط اعضای هیئت علمی جایزه صورت گرفته است.

قرار است مراسم اعطای یازدهمین دوره جایزه بنیاد «کریستوبال گابارون» 7 اکتبر 2011 (15 مهر 90) در اسپانیا برگزار و نشان مربوط به آن به کارلوس فوئنتس 83 ساله اهدا شود.

کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی و یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان در قید حیات جهان اسپانیایی زبان است که آثارش به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده‌اند. این نویسنده مدتی هم به عنوان سفیر کشورش در هلند، پاناما، پرتغال و ایتالیا فعالیت کرده است.

آسوده خاطر، آئورا، مرگ آرتیمو کروز، پوست انداختن، مکان مقدس، تولد، زمین ما، سر هیدرا، آب سوخته، خویشاوندان دور، گرینگوی پیر، درخت پرتقال، لائور ادیاس، اینس و خانواده خوشبخت از جمله آثار کارلوس فوئنتس است که برخی از آنها به فارسی هم ترجمه شده‌اند.