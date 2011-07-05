به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدپور در حرکت یکضرب با مهار وزنه 175 کیلوگرمی به مدال طلا رسید. "اوگنی کولومیتس" از روسیه با 170 کیلوگرم نقره گرفت و "الکساندر زایچیکوف" از قزاقستان با 165 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

یاسین باقری، دیگر وزنه بردار کشورمان، در این دسته بود که با 155 کیلوگرم و کسب عنوان دهم به کار خود پایان داد. رقابت های دوضرب تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

وزنه برداری ایران پیش از این توسط مجید عسکری در دسته 56 کیلوگرم و جابر بهروزی در 68 کیلوگرم به مدال های نقره و برنز دست پیدا کرده ضمن اینکه کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفته است.

سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از پنج شنبه آغاز شده و تا 16 تیر ادامه پیدا می کند. در این مسابقات وزنه بردارانی از 49 کشور جهان حضور دارند.

