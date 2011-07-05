رضا ملاصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رقابت بین کشتی‌گیران در مسابقات انتخابی بسیار نزدیک بود و تمام مدعیانی که در اوزان مختلف حضور داشتند، با تمام توان برای کسب جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی بسیج تلاش کردند.



وی افزود: تربیت‌بدنی سپاه استان قم پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی بسیج استان قم به منظور انتخاب برترین‌ها بسیج را در اوزان مختلف برگزار کرد و طی آن تمام کشتی‌گیران مدعی شرکت‌کننده بر روی دو تشک در سالن کشتی مرحوم سلطان‌نژاد مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند.



مدیر ورزش قهرمانی بسیج سپاه علی‌بن ابیطالب(ع) استان قم اظهار داشت: کشتی‌گیران شرکت‌کننده در پیکارهای کشتی آزاد انتخابی بسیج استان قم که دوشنبه‌شب به پایان رسید، در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت برترین‌ها برای اعزام به مسابقات قهرمانی بسیج کشور برگزیده شدند.



وی اضافه کرد: در وزن 50 کیلوگرم این مسابقات علی آقازاده در مصاف با تمام رقبای خود صاحب برتری شد تا عنوان قهرمانی و سکوی نخست این وزن را به خود اختصاص دهد و جواز حضور در اردوی تیم اعزامی قم به لیگ بسیج را کسب کند.



ملاصادقی ادامه داد: در پیکارهای وزن 60 کیلوگرم احمد صفرلو کشتی‌گیر مطرح این وزن بود که توانست با شکست تمام رقبای خود به مقام قهرمانی دست یابد و نفر برتر این وزن از رقابت های انتخابی کشتی آزاد بسیج قم لقب بگیرد.



وی افزود: پایان پیکارهای وزن 66 کیلوگرم با قرار گرفتن هادی بزرگی بر سکوی نخست همراه بود تا این کشتی‌گیر مقام نخست این وزن را به خود اختصاص دهد، ضمن اینکه در پایان رقابت‌های وزن 74 کیلوگرم عنوان قهرمانی به بابک نوجهن رسید.



مدیر ورزش قهرمانی بسیج سپاه علی‌ ابن ابیطالب(ع) استان قم اظهار داشت: در رقابت‌های وزن 84 کیلوگرم محمد بیگدلی با شکست حریفان خود به مقام قهرمانی دست یافت و در وزن 96 کیلوگرم مقام نخست را امیرحسین فراز از آن خود کرد.



وی با اشاره به حضور مدعیان در این دوره از رقابت‌ها، گفت: در این دوره از مسابقات شاهد کشتی های بسیار خوبی از سوی کشتی گیران شرکت کننده در انتخابی تیم اعزامی قم به پیکارهای لیگ کشتی بسیج کشور بودیم.



ملاصادقی با بیان اینکه نفرات برتر رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد بسیج استان قم تا آغاز مسابقات قهرمانی لیگ بسیج کشور در اردوی آماده‌سازی شرکت می‌کنند، بیان داشت: پیکارهای قهرمانی کشور روز بیست و سوم تیرماه به برگزار می‌‌شود.



وی یادآور شد: تربیت‌بدنی سپاه استان قم برای اعزام تمام تیم‌های ورزشی خود به مسابقات ورزشی بسیج قهرمانی کشور، در سطح استان رقابت‌‌های انتخابی برگزار می‌کند و این رقابت‌ها در حالی برگزار می‌شود که قبل از این نیز نیز رقابت‌های انتخابی جودوی بسیج را برگزار کردیم.



مدیر ورزش قهرمانی بسیج سپاه علی‌‌بن ابیطالب(ع) استان قم افزود: مدعیان شرکت در مسابقات کاراته قهرمانی بسیج کشور در پیکارهای کاراته انتخابی بسیج استان قم شرکت می‌کنند تا بدین ترتیب برترین‌های کاراته بسیج نیز مشخص شوند.

